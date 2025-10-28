La Cámara de Diputados aprobó en comisiones este lunes 27 de octubre la Ley General contra la Extorsión, que responde a la reforma anti extorsión propuesta por Claudia Sheinbaum.

Cabe mencionar que la Ley General contra la Extorsión sentará las bases para una normativa que tipifique y sancione este delito en todos las entidades federativas de México por igual.

Claudia Sheinbaum presentó reforma anti extorsión (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Comisiones de Cámara de Diputados aprueban Ley General contra la Extorsión

La Comisión de Justicia aprobó con 25 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones la Ley General contra la Extorsión durante la sesión extraordinaria de hoy lunes.

El dictamen aprobado de la Ley General contra la Extorsión establece lo siguiente:

Penas de entre seis y 15 años de cárcel por extorsión

34 agravantes en tres categorías como: cobro de piso; agresión a migrantes, menores de edad o funcionarios

Elevar a categoría de Ley la Estrategia para Prevenir y Combatir el Delito de Extorsión, que cuenta con el número 089 para su denuncia.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), adelantó que la Ley General contra la Extorsión se discutirá en el pleno de la Cámara de Diputados esta misma semana.