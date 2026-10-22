La Secretaría de Salud, a través del Instituto Nacional de Pediatría (INP), desmintió la información difundida por TV Azteca sobre un menor de edad y la falta de quimioterapias para su cáncer.

En un comunicado, la Secretaría de Salud precisó que el paciente referido concluyó su tratamiento oncológico en mayo de 2024, pero dejó de acudir a sus citas, pese a la insistencia médica a dar seguimiento.

Secretaría de Salud aclara atención médica a menor con cáncer tras reporte de TV Azteca

Tras el reporte de TV Azteca sobre la falta de quimioterapia a un menor, Salud explicó que el niño recibió atención oncológica desde 2021, dado su diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el menor finalizó el tratamiento contra el cáncer, por lo que se suspendió la quimioterapia y fue incorporado al programa de vigilancia para sobrevivientes.

Secretaría de Salud desmiente a TV Azteca por versión sobre quimioterapias a menores (Pixabay)

La última consulta registrada habría ocurrido el 7 de mayo de 2024; posteriormente, el menor no acudió a las citas programadas, por lo que el personal del INP intentó comunicarse para dar seguimiento a su estado de salud.

El INP aclaró que el mismo caso fue presentado en el programa ADN hace más de un año. En esa ocasión, aseguró que intentó establecer comunicación con los familiares, pero no obtuvo respuesta.

Con la difusión de la información más reciente del caso, el INP informó que volvió a buscar a los padres para retomar el seguimiento médico del paciente menor, aunque nuevamente no recibió respuesta.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud y el INP mantienen su disposición para dar seguimiento al caso y reiteró que la prioridad es garantizar el bienestar del menor y la continuidad de su atención médica.