La Secretaría de Bienestar (Sebien) rescindió un contrato valuado en hasta 631 millones de pesos con la empresa Médica Teyco, tras incumplimientos graves en la entrega de insumos médicos esenciales.

El acuerdo representaba cerca del 70 por ciento de los materiales del programa, incluyendo tiras reactivas y lancetas, indispensables para la atención clínica de los beneficiarios de pensiones.

¿Qué pasó con la cancelación del contrato con Médica Teyco? Secretaría de Bienestar aclara situación

Los retrasos logísticos en la importación de estos productos impidieron al personal médico realizar mediciones fundamentales, afectando la continuidad de los servicios y la salud de adultos mayores.

Este caso revela los desafíos de abasto y gestión que enfrenta la Secretaría de Bienestar, una dependencia con limitada experiencia en adquisiciones masivas dentro del sector salud público mexicano.

Fue por medio de un comunicado que la Secretaría del Bienestar aclaró algunos de los puntos en torno a esta cancelación de contrato.

En el escrito aclaran que las operaciones del programa Salud casa por casa está garantizado y continuará de manera regular.

Del mismo modo, revelaron que para seguir cumpliendo con el programa ya se cuenta con un nuevo proveedor, mismo que cubrirá los materiales que no fueron entregados por Médica Teyco.

Entre los suministros que debían ser proporcionados al programa Salud casa por casa se encuentran:

16.8 millones de tiras reactivas

16.8 millones de lancetas

16.8 millones de toallas alcoholadas

18 mil oxímetros

23 mil colesterómetros digitales

Cabe destacar que lo único que fue entregado en su totalidad fueron los oxímetros, mientras que los demás fueron entregados de cantidades apenas mayores al millón de unidades.