La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró en su conferencia de este lunes 5 de octubre que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro no ha sido suspendido, solo está una pausa.

“Ya no va ver de aquí a diciembre (2026), o sea hay suficientes jóvenes en el programa y ya no va ver inscripciones de aquí a diciembre”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Con ello, Sheinbaum dejó en claro que esta pausa corresponde a que se cumplió la meta de las inscripciones de temporada al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, por lo que será hasta enero de 2027 cuando se vuelvan a abrir la convocatoria.

“Inician nuevamente en enero no es que se suspenda el programa, se cumplió con la meta”, refrendó la presidenta de México ante la supuesta cancelación de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Jóvenes Construyendo el Futuro no es cancelado, en enero regresan las inscripciones

Ante la noticia de que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro fue cancelado, la realidad es que sólo se ha suspendido temporalmente ante el cumplimiento de meta, tal y como la presidenta Sheinbaum lo aclaró, pues en enero regresan las inscripciones.

Esto luego de que trascendió que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro fue cancelado, ante una nota informativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la que se dijo durante octubre no se abriría la plataforma.

Sin embargo, la STPS dijo que se daría a conocer un nuevo periodo de vinculaciones al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, por lo que pedía mantenerse informado en canales oficiales.

Y pese a que se dijo que habría nuevamente registros, entre rumores se aseguró que esto era una cancelación del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, mismo que han sido rechazados por Sheinbaum, tras aclarar las razones de la apertura de registros hasta 2027.