Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron atraer caso de Tomás Yarrington contra un auto de formal prisión.

De acuerdo con la información, la SCJN consideró que el abogado del exgobernador de Tamaulipas no tiene la facultad para solicitar ante el máximo tribunal este tipo de recursos legales.

SCJN no analizará recurso legal de Tomás Yarrington; Tribunal Colegiado será el responsable

La determinación de la SCJN revalida la decisión dictada por un juzgado federal del Estado de México, el cual negó conceder la suspensión definitiva para dejar sin efecto un auto de formal prisión dictado contra Tomás Yarrington.

Esto dictado en junio de 2025 por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

SCJN no analizará recurso legal de Tomás Yarrington; Tribunal Colegiado será el responsable (Cuartoscuro)

Tras la negativa del alto tribunal para ejercer su facultad de atracción, el recurso de revisión incidental 215/2025 continuará su curso ordinario ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.

Corresponderá a dicha magistratura examinar la resolución de origen y resolver si confirma o modifica la postura asumida por el juzgado de amparo.

El pronunciamiento de la SCJN atañe únicamente al ámbito cautelar y no analiza el fondo del juicio principal promovido por Tomás Yarrington.

De esta manera, los magistrados de circuito determinarán si procede mantener firme la negativa de protección provisional dictada en la secuela del juicio de amparo.