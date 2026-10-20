Durante la sesión celebrada el lunes 19 de octubre de 2026, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió atraer el caso de María Elena Ríos por el intento de feminicidio en su contra.

Con esta decisión, la SCJN deberá analizar los recursos de amparo interpuestos tras la anulación del juicio oral en donde se había absuelto a los implicados de la agresión con ácido contra la saxofonista ocurrida en 2019.

SCJN determinará la continuidad legal del caso de María Elena Ríos

Con una votación mayoritaria de siete votos contra uno, la SCJN admitió a trámite la revisión del caso de María Elena Ríos.

La intervención constitucional se centrará primordialmente en analizar los límites procedimentales del sistema penal acusatorio y el alcance del principio de inmediación.

SCJN atrae caso de María Elena Ríos por intento de feminicidio (Cortesía)

De esta manera, la SCJN no emitirá un fallo sobre la culpabilidad de Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque, ni de los demás acusados del caso.

Por el contrario, los ministros resolverán si fue legalmente válido que una jueza sustituta dejara sin efectos el pronunciamiento que los libraba de responsabilidad alguna por la agresión.

El conflicto legal surgió luego de que el primer juzgador dictara de forma verbal la absolución de los procesados y, de manera inmediata, fuera suspendido de sus funciones antes de redactar y dar lectura formal a la sentencia.

Al asumir el expediente, la juzgadora sustituta determinó que la falta de presencia directa en el desahogo de las pruebas le impedía plasmar el fallo por escrito, resolviendo la reposición total de las audiencias.

Frente a este escenario, la SCJN determinará las facultades de un impartidor de justicia sustituto para ordenar un nuevo juicio sin vulnerar la seguridad jurídica ni las garantías de las partes.