El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que 2 de los ministros que impulsó para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han traicionado al pueblo de México.

Desde la conferencia mañanera del 30 de agosto, AMLO recordó que envió un total de 12 propuestas para la Corte y 4 fueron nombrados por el Congreso de la Unión.

El presidente recordó que su intención era que los ministros pudieran reformar el Poder Judicial desde dentro, pero con la “traición” de 2 de ellos, ya no fue posible.

AMLO compartió que tenía la intención de que el Poder Judicial se pudiera reformar desde dentro por ser un poder autónomo, con el apoyo de 5 ministros que, de acuerdo con el mandatario, eran simpatizantes de su movimiento.

El presidente compartió que con 1 ministro simpatizante dentro de la SCJN y 4 más que le tocó nombrar, sólo tenía que “convencer” a uno más para iniciar dicha reforma moral.

“Yo quise que con la propuesta de 4 nuevos ministros se cambiara la correlación de fuerza en la Suprema Corte. Son 11 ministros, entonces había 1 que simpatizaba con nosotros y me tocaba proponer 4, entonces yo imaginé que podía presentar 4 buenas propuestas…y así fue…el cambio, la reforma tenía que darse desde adentro porque es un poder autónomo, que ellos mismos tenían que llevar a cabo la reforma”

Sin embargo, luego de que fueran nombrados, 2 de los ministros que propuso traicionaron al pueblo de México al dejar sin “ninguna posibilidad” de dicha reforma, pues “no se interesaron” en iniciar la moralización del Poder Judicial.

“Si propuse 4 y había uno eran 5, ya nada más faltaba convencer a 1 y tener mayoría y que el cambio iniciara desde la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura para ir moralizando al Poder Judicial… pues no pude porque de los 4 que propuse, 2 (traicionaron) no a mí, al pueblo y entonces ya no tuve ninguna posibilidad ni ellos se interesaron en llevar a cabo un cambio”

AMLO