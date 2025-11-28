Ante la polémica que se ha desatado en torno a la llamada “acción de nulidad de juicio concluido”, la SCJN aclaró sus alcances y aseguró que dicha figura no afecta la “cosa juzgada”.

“La figura (de “acción de nulidad de juicio concluido”) no atenta contra la cosa juzgada y está prevista en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y otras legislaciones procesales del país” SCJN

SCJN defiende la “acción de nulidad de juicio concluido”

Luego de que en medios se acusó que la SCJN buscaría afectar el principio de cosa juzgada en materia judicial, el máximo tribunal aclaró el tema al explicar la “acción de nulidad de juicio concluido”.

Por medio de un comunicado, la SCJN resaltó que la llamada “acción de nulidad de juicio concluido“, es un mecanismo que se prevé en diversas legislaciones procesales del país, como el caso de la CDMX.

Al aclarar que no es una figura nueva, detalló que puede invocarse cuando se registren casos de irregularidades y acciones fraudulentas por parte de los bandos litigantes en los procesos.

“(La acción de nulidad de juicio concluido) procede, entre otros supuestos, cuando exista colusión o maniobras fraudulentas de las partes litigantes en perjuicio de la parte promovente de dicha acción” SCJN

SCJN (SCJN)

Aunado a ello, la SCJN resaltó que el mecanismo tiene el objetivo puntual de proteger los derechos de las personas que han sido afectadas por una sentencia que se emitió bajo estos supuestos:

Pruebas falsas

Mecanismos ilegales

Actos jurídicos simulados

SCJN rechaza que la “acción de nulidad de juicio concluido” afecte la cosa juzgada

En el comunicado en el que aclaró los alcances y efectos de la figura de “acción de nulidad de juicio concluido”, la SCJN insistió en que su aplicación no afecta la cosa juzgada.

En primer lugar, la SCJN reconoció que la cosa juzgada se trata un principio esencial a partir del cual opera la seguridad jurídica, pues garantiza que lo resuelto sea definitivo e inmutable.

“Para este Máximo Tribunal, la cosa juzgada nunca ha sido objeto de cuestionamientos ni ha estado en duda su garantía” SCJN

Tras ello, indicó que la “acción de nulidad de juicio concluido” no vulnera el principio de cosa juzgada, sino que solo se usa en casos de “colusión o maniobras fraudulentas” de las partes litigantes.

Prueba de lo anterior, resaltó, fue el amparo que el pleno analizó el 26 de noviembre, relacionado con el caso de una mujer que pidió la nulidad de un juicio mercantil en el que se simularon actos jurídicos.

Sobre el caso, la ministra Lenia Batres compartió un comunicado en el también negó que la “acción de nulidad de juicio concluido” afecte la cosa juzgada y acusó que “voces mezquinas” desinforman.