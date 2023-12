El gobernador de Nuevo León, Samuel García, rechazó estar incurriendo en “desacato” al no hacer efectiva su licencia por el periodo solicitado y reasumir funciones como titular del Ejecutivo estatal.

Y es que Samuel García encabezó este domingo 3 de diciembre un evento público en Escobedo, Nuevo León, en el que aseguró que no está incurriendo en desacato al regresar a sus funciones como gobernador.

García Sepúlveda descartó que requiera el aval del Congreso local para regresar a su cargo constitucional como gobernador de Nuevo León, dado que la señaló que la licencia es unipersonal.

“Tengo licencia que decidí no usar y por eso en automático que ya le notifique a la corte, al Congreso y al tribunal, y al reasumir funciones el interinato queda completamente desacreditado”, expresó.

Samuel García acusa que PRI y PAN en Nuevo León querían negociar licencia y el interinato

Ante la polémica por su fallida precandidatura presidencial, Samuel García acusó que el PRI y el PAN querían negociar su solicitud de licencia y la designación de Javier Navarro como gobernador interino.

Expuso que a cambio, ambos partidos pedían 2 mil 500 millones de pesos, que según ambos partidos el gobierno estatal tiene retenidos a los municipios gobernados esas dos fuerzas políticas.

Sobre este mismo aspecto, el llamado PRIAN también pedía que Samuel García se desistiera de carpetas penales contra políticos de sus partidos, además de exentarlos del pago de impuestos ,y dejarle la Fiscalía de Nuevo León a Adrián de la Garza.

“Me suspenden la licencia, digo bueno no tengo, reasumo; luego ese Tribunal corrupto dice no, me desisto... si no es un juego esto. Desde el sábado en el primer minuto regresé al Palacio, decidí no tomar la licencia”, apuntó.

Samuel García señaló que el sábado pasado tuvo la intención de hablar con Luis Enrique Orozco, pero no fue posible, dado que se fue de Palacio de gobierno.

“No hay duda, la gente votó por Samuel García”, dice el gobernador de Nuevo León

En entrevista con medios, Samuel García aclaró que no hay duda tras la polémica por su solicitud de licencia, aseguró que la población votó por él y que si bien tiene licencia, decidió no usarla .

Por lo anterior, indicó que no hay dos gobernadores en Nuevo León, sino solamente él. Precisó que pese a que Luis Enrique Orozco no haya sido notificado de que su nombramiento ha sido revocado, no puede continuar como gobernador interino y por consiguiente debe regresar a la vicefiscalía del estado.