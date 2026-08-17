Claudia Sheinbaum aclaró que los impuestos fijados por México a los fertilizantes provenientes de China no constituyen una represalia por el arancel del 51.6% impuesto a la nuez pecana mexicana.

“No, tiene que ver con otro tema. Y está la Secretaría de Economía, tanto en comunicación con sus homólogos en China, a través de la Embajada de China en México, como en contacto con los productores. Y pedimos a ver si se puede informar con mayor detalle de este tema” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 17 de agosto, la presidenta de México destacó que la Secretaría de Economía mantiene diálogo con autoridades chinas y productores nacionales para evaluar el impacto económico.

El gobierno mexicano busca proteger a sus agricultores y evitar que las cuotas preliminares se conviertan en definitivas, mientras China justifica la medida como resultado de una investigación antidumping.

Claudia Sheinbaum asegura que Secretaría de Economía mantiene comunicación con China tras arancel a la nuez mexicana

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la los impuestos aplicados por México a los fertilizantes provenientes de China no constituye una represalia frente a la imposición de aranceles del 51.6% a la nuez pecana por parte de ese país.

La mandataria descartó la conexión con medidas comerciales previas y afirmó que el gravamen responde a una situación distinta, aunque no detalló públicamente el motivo exacto.

Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Economía mantiene comunicación con sus homólogos en China y con la Embajada de China en México.

Además de estar en contacto con los productores mexicanos afectados para conocer los alcances de la medida.

El gobierno mexicano ha pedido información adicional para precisar el impacto económico y las condiciones bajo las cuales se aplicará el arancel.

El objetivo de la comunicación actual es evitar que estas cuotas preliminares se conviertan en definitivas para los exportadores mexicanos.

¿Qué dijo China sobre arancel a la nuez mexicana?

El Ministerio de Comercio de China justificó la imposición de este arancel basándose en una investigación antidumping iniciada el 25 de septiembre de 2025 contra las importaciones de nuez pecana de México y Estados Unidos.

La autoridad china determinó que la nuez de Norteamérica ingresaba a su mercado con precios por debajo de su valor normal.

Argumentaron que estos envíos a precios bajos estaban causando una afectación negativa importante a los productores de nuez en China.

La medida, que entró en vigor el 10 de agosto de 2026, se estableció inicialmente como un arancel provisional de entre el 17.8% y el 51.6% para el caso mexicano, mientras que para las nueces estadounidenses las tasas alcanzan hasta el 54.3%.

El Ministerio de Comercio de China había señalado previamente, en marzo de 2026, que otras medidas comerciales tomadas por México (como el aumento de aranceles a productos de países sin tratado comercial) constituían barreras al comercio y la inversión.