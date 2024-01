Rodrigo Galván de las Heras, director general de la Demotecnia, se lanzó contra Carlos Loret de Mola por malinterpretar las encuestas luego de que el periodista sugirió que algunas estaban amañadas.

En su noticiero, Carlos Loret de Mola cuestionó la credibilidad de las encuestas debido al nivel de ventaja que supuestamente reportan algunas de ellas.

Al sustentar sus dichos, Loret de Mola presentó los números más recientes de distintas encuestas realizadas sobre las candidaturas presidenciales en las próximas elecciones 2024 y criticó que algunas de ellas dan una ventaja abismal a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez, mientras que otras indican resultados más cerrados.

Para el periodista yucateco, lo anterior le resta credibilidad a las encuestas en el proceso electoral rumbo a la Presidencia.

Rodrigo Galván de Demotecnia tunde a Carlos Loret de Mola por “no entender” sobre encuestas

En un video compartido en redes sociales, Rodrigo Galván respondió a los dichos de Carlos Loret de Mola en los que puso en tela de juicio la credibilidad de las casas encuestadoras que realizan estudios de opinión pública durante el actual proceso electoral.

Y es que según lo presentado por el periodista de Latinus, Demotecnia le da una ventaja de 63 puntos a Claudia Sheinbaum (80%) sobre Xóchitl Gálvez (17%); sin embargo, otras como Massive Caller apenas le dan una ventaja de 12%.

Tras la difusión del noticiero, Galván de las Heras aclaró a Loret de Mola que las cifras correspondientes a Demotecnia presentadas en su noticiero son erróneas .

El director general de Demotecnia señaló que en la más reciente encuesta su empresa reporta una ventaja de 30 puntos de la candidata presidencial morenista sobre Xóchitl Gálvez y no de 63 como dijo el presentador.

“La diferencia que yo doy son 30 puntos, que es más o menos lo que le da todo el mundo”, aclaró el líder de Demotecnia.

Rodrigo Galván pide a Carlos Loret de Mola a no poner a todas las encuestadoras en el mismo costal

El director general de Demotecnia pidió a Carlos Loret de Mola no “meter en la misma bolsa” a todas las encuestadoras, pues indicó que en algunos casos se trata de encuestadoras en vivienda y otras son solamente telefónicas.

Apuntó que en el caso de las de vivienda son más abarcativas que las telefónicas (o digitales) que se concentran en sectores de la sociedad específicos, pues a su consideración las telefónicas “sobreestiman a las clases medias”.

“No es la misma encuesta, no es la misma fiesta, no es la misma foto, Carlos Loret de Mola”,

Para terminar su respuesta al periodista, Rodrigo Galván refirió que Massive Caller es una encuestadora que ha tenido distintas irregularidades en el pasado, por lo que le sugirió enfocarse en las de vivienda.