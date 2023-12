El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le respondió a Carlos Loret de Mola por inventar una amenaza contra Omar García Harfuch, exsectetario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX).

Carlos Loret de Mola aseguró en su columna para El Universal que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) desplazó un comando en la CDMX para “terminar el “trabajo” que dejaron incompleto en junio de 2020″.

El periodista aseguró que “fuentes que vivieron el episodio de primera mano” confirmaron la información anterior, gracias un llamado de alerta del Centro Nacional de Inteligencia, respecto al “hombre fuerte de Claudia Sheinbaum”

Omar García Harfuch respondió en redes sociales: “no es mi perfil, no es mi manera de ser, salir por amenazas”. Sin embargo, el periodista insistió en una segunda columna en la que quiso precisar que Harfuch viajó a Europa.

AMLO le respondió a Carlos Loret de Mola por la columna que le dedicó Omar García Harfuch. Durante la mañanera del 20 de diciembre, el presidente le recordó al periodista el montaje de Florence Cassez, hecho en 2005.

En primer lugar, el presidente rechazó la información sobre el supuesto viaje de Omar García Harfuch para huir del CJNG, pues explicó que el exsecretario de Seguridad Ciudadana solo se encuentra de vacaciones.

“Miren cómo está México, ¿qué más ejemplo quieren de la inseguridad en el país, si el que fue de Seguridad Pública se tiene que ir?”, dijo el presidente para parafrasear la columna de Loret de Mola.

Entonces el presidente le pidió a Loret marcar su postura respecto al gobierno de Felipe Calderón, pues su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, espera sentencia en Estados Unidos por tener vínculos con el narcotráfico.

“Por qué no dice Loret: ‘Qué barbaridad, cómo vivimos durante el gobierno de Calderón, si García Luna era el secretario de Seguridad Pública, ay nanita’”

En ese sentido, le recordó el montaje por el caso de Florence Cassez:

“Pues cómo lo va a decir, si el hasta ayudaba con montajes en la Televisión. Eso ya se le olvidó, eso ya no es nota; es lo de Harfuch para compararlos”

Cabe destacar que el caso al que hizo referencia el presidente fue confirmado por dos de los propios compañeros de producción de Carlos Loret de Mola: Laura Barranco y Juan Manuel Magaña.

Omar García Harfuch reaccionó ante la columna de Carlos Loret de Mola, la cual lo calificó como “el hombre fuerte de Claudia Sheinbaum”. A través de redes sociales, esto fue lo que declaró el exsecretario de Seguridad.

“Siempre ha habido amenazas, anónimos, alertamientos desde las agencias de seguridad federal, a quienes les agradezco, pero después de la encuesta de Morena, que fue un proceso duro, largo y tedioso, yo ya había hablado con la doctora Claudia Sheinbaum para ver si podía salir un par de días de vacaciones, tenía como 10 años que no tomaba unos días, unos dos o tres días, pero no es mi perfil, no es mi manera de ser, salir por amenazas”

Omar García Harfuch