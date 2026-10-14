Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), compartió ante el Senado de la República que, durante los últimos dos años, cayeron en 67% los decomisos de fentanilo en la frontera con Estados Unidos.

Durante la presentación de su glosa por el Segundo Informe, el canciller resaltó los avances en materia de cooperación con Estados Unidos.

Asimismo, señaló que se disminuyeron los encuentros irregulares en la frontera en un 97% y destacó la captura de 5 de los 10 fugitivos más buscados por autoridades estadounidenses.

Roberto Velasco destaca caída en decomisos de fentanilo durante Segundo Informe

De acuerdo con el informe de Roberto Velasco, el decomiso de fentanilo durante los primeros dos años de gobierno de Claudia Sheinbaum disminuyó en 67%.

El canciller destacó que, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, los decomisos en la frontera que se comparte con México disminuyeron en un 67%, lo que significa una menor afluencia de dicha droga.

También destacó que los encuentros irregulares en la frontera norte se redujeron 97% respecto de su máximo de 2023.

Con esto, resaltó que la relación entre México y Estados Unidos se conduce “con serenidad, con firmeza y con diálogo permanente”.

Además, Roberto Velasco subrayó que “la cooperación internacional en seguridad es una herramienta importante y tiene una sola puerta de entrada: la que marca la ley, a través de la Cancillería”.

Roberto Velasco resalta detención de 5 de los más buscados por Estados Unidos

Por otra parte, el canciller Roberto Velasco señaló que el gobierno de México ha capturado a 5 de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

Asimismo, compartió que se ha logrado retirar de circulación más de 35 mil armas de fuego, en su mayoría provenientes de Estados Unidos.