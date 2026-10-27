Rita Bell López, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), manifestó su total disposición a colaborar con las autoridades en las investigaciones sobre las presuntas irregularidades del organismo.

A través de un comunicado, Rita Bell López explicó que, durante mucho tiempo, solicitó a Guadalupe Taddei transparencia y rendición de cuentas en su gestión, sin recibir la información que consideraba necesaria.

Asimismo, Rita Bell López reveló que, sus cuestionamientos sobre decisiones internas en la gestión de Taddei, le ocasionaron amenazas, aunque señaló que eso no le impidió expresar sus desacuerdos.

Rita Bell López ofrece cooperar con autoridades tras denunciar amenazas vinculadas a Taddei (@RitaBellLpz)

Rita Bell López colaborará con autoridades tras denunciar amenazas ligadas a Taddei

Rita Bell López reiteró en un comunicado que está dispuesta a colaborar con las autoridades en las investigaciones que se realizan en torno al INE, tal como ya lo había declarado durante un encuentro con los medios.

En la conferencia, reveló haber sido víctima de intimidaciones, llamadas anónimas y mensajes de personas externas que le exigían “calmarse” o la acusaban de “traidora” cada vez que pedía transparencia en el INE.

Ante el temor por su seguridad personal y su vida, Rita Bell López buscó apoyo en otras instituciones y en un colectivo, que le recomendó implementar una ruta de seguridad por las amenazas ligadas a Gudalupe Taddei.

Sobre la foto que circula en redes con Alfredo Casillas Hernández, López explicó que se reunió con él a petición directa de Taddei, aunque la relación habría terminado cuando este le dijo que había sido enviado por la presidenta para preguntarle “qué quería del INE”.

La consejera negó haber intervenido directa o indirectamente en la gestión, adjudicación o contratación de servicios, así como en la designación de responsables de esas áreas o de los procesos de licitación.

Rita Bell López efendió su trayectoria y su postura frente a las exigencias de defender la legalidad, la paridad, los derechos laborales y el funcionamiento de las instituciones.