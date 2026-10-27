Martín Faz descarta amenazas de Guadalupe Taddei y rechaza cualquier relación con la expresidenta del INE, ante denuncias de la también consejera Rita Bell López.

“A mí ni me hablaba”. Martín Faz, consejero del INE

En conferencia de prensa y ante renuncia de Guadalupe Taddei, los diez consejeros del Instituto Nacional Electoral fueron cuestionados por su relación tanto con la expresidenta como los proveedores.

Así como si algún otro consejero habría sido amenazado por Guadalupe Taddei, como es el caso de Rita Bell López, quien agregó que presentará una denuncia en caso de que siga el acoso en su contra.

“Ni me hablaba”: Martín Faz contrasta relación con Guadalupe Taddei ante posibles amenazas

Ante cuestionamiento de si algún otro consejero fue amenazado por el proveedor José Alfredo Hernández o la misma Guadalupe Taddei, los integrantes del Consejo General lo descartó.

Al respecto, el consejero Martín Faz señaló que ni siquiera le hablaba a Guadalupe Taddei, lo que provocó risas entre sus compañeros y los medios de comunicación presentes.

La misma nueva consejera presidenta interina, Blanca Yassahara Cruz negó que recibiera amenazas o que conociera alguna otra denuncia por amenazas como las que denuncia Rita Bell López.

Ningún otro de los consejeros se pronunció al respecto más allá de Martín Faz, ni tampoco han dado a conocer su posicionamiento sobre las denuncias de Rita Bell López contra Guadalupe Taddei.

Durante la conferencia, Rita Bell López añadió que de seguir las amenazas presentará una denuncia formal, aunque de momento, ya notificó al Órgano Interno de Control del INE.

Consejeros del INE aclaran relación con Guadalupe Taddei ante denuncias de Rita Bell López

Los consejeros también fueron cuestionados referente a su relación con Guadalupe Taddei, en específico aquellos que eran señalados como cercanos a la expresidenta.

Consejeros del INE aclaran relación con Guadalupe Taddei ante denuncias de Rita Bell (Daniel Augusto)

Entre ellos, Jorge Montaño quien especificó que su relación con Guadalupe Taddei es similar a la que mantiene con todos en el INE, sin incluir proveedores ya que no es su función.

Por su parte, la consejera Norma Irene de la Cruz, que añadió, se enteraron de los contratos por medios de comunicación, por lo que negó conocer a José Alfredo Hernández.

Rita Bell López agregó a su vez que por causa de Guadalupe Taddei se mantenía una división y desinformación, por lo que la reunión de todos los consejeros y sus acuerdos son muestra de fortaleza.