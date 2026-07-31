Ricardo Trevilla aclaró que la Sedena no mantiene ningún vínculo operativo con las llamadas escuelas militarizadas privadas desde 2008, cuando se derogaron las facultades de supervisión que existían desde 1943.

Aunque las escuelas militarizadas funcionan de manera independiente, preocupa a la Sedena el uso indebido de insignias, logos y uniformes militares, lo cual constituye un delito según el Código Penal Federal, indicó el general en la mañanera del 31 de julio de 2026.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indicó que se detectó un caso en Puebla y envió un oficio para corregir la situación, reiterando que habrá sanciones legales.

Escuelas militarizadas en México comenzaron con la Segunda Guerra Mundial

Durante la mañanera del 31 de julio de 2026, el general Ricardo Trevilla explicó que la relación de la Sedena con estos centros educativos se remonta a 1943, durante la Segunda Guerra Mundial.

En aquel entonces, se emitieron ordenamientos y leyes que instruyeron a la Sedena para supervisar los programas de estudio de diversas escuelas militarizadas que comenzaban a operar en México.

Sin embargo, esta disposición cambió radicalmente en el siglo XXI. El secretario precisó que en 2008 se emitió un decreto que derogó todas las facultades previas de supervisión.

A partir de ese momento, la Sedena dejó de tener cualquier relación o responsabilidad respecto al funcionamiento de los planteles militarizados privados.

Escuelas militarizadas hacen uso ilegal de uniformes e insignias

A pesar de la falta de vínculo administrativo, existe una preocupación en la Sedena y el gobierno federal por el uso indebido de la identidad militar en escuelas militarizadas.

El secretario advirtió que el Código Penal Federal contempla sanciones para las personas o instituciones que utilicen logos, insignias, uniformes o incluso grados militares sin autorización, ya que estos son exclusivos de las fuerzas federales.

En ese sentido, Ricardo Trevilla hizo énfasis en que estas prácticas son ilegales y pueden constituir un delito.

Refirió un caso específico detectado en un plantel del estado de Puebla, donde se utilizaban uniformes “idénticos” a los de los cadetes de las fuerzas armadas.

Ante esta situación, la Secretaría de la Defensa Nacional envió un oficio formal a la institución para hacerles saber que estaban incurriendo en una falta legal y se estableció coordinación para brindar asesoría y corregir la situación.

Si bien se confirmó que existen disposiciones legales para sancionar uso ilegal de uniformes e insignias , los detalles específicos sobre las multas o penalizaciones económicas en las que incurrirían las escuelas militarizadas no fueron precisados de inmediato.