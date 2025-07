Luego del acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos de Ovidio Guzmán López, ex integrante del Cártel de Sinaloa e hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, el magnate Ricardo Salinas Pliego envió un mensaje a Morena en sus redes sociales.

De acuerdo con un documento judicial firmado el 30 de junio por el ex líder del Cártel de Sinaloa, Ovidio Guzmán aceptó declararse culpable en Estados Unidos, donde es acusado de tráfico de drogas internacional, asociación criminal y portación de armas de uso militar exclusivo.

El hijo del Chapo Guzmán, también conocido bajo el alias de El Ratón en el Cártel de Sinaloa, sería el primero de Los Chapitos en llegar a un acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos, situación a la que reaccionó Ricardo Salinas Pliego.

Hoy 2 de julio, el magnate Ricardo Salinas Pliego hizo un pronunciamiento luego de que Ovidio Guzmán, alias El Ratón, llegó a un acuerdo con el Gobierno de Estados para declararse culpable por narcotráfico.

En redes sociales, el presidente de TV Azteca hizo eco de una publicación de la periodista Mónica Garza, quien señaló la colaboración de Ovidio Guzmán con Estados Unidos, situación que Salinas Pliego consideró como “problemas” para el partido Morena.

Cabe señalar que Ovidio Guzmán aceptó un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos para evitar un juicio en Nueva York y recibir sentencia en el distrito norte de Illinois, situación por la que le fueron retirados los cargos de manera provisional, a fin de evitar una duplicidad en el proceso y facilitar su cooperación.

Anteriormente, Ovidio Guzmán se declaró inocente y permaneció en Illinois desde septiembre de 2023, cuando fue extraditado a Estados Unidos pese a los intentos de sus abogados para que esto no sucediera.

Sin embargo, senadores de Morena aclararon que son los partidos PRI y PAN los que se tienen que preocupar por el acuerdo de Ovidio Guzmán con las autoridades de Estados Unidos.

Puntualmente, el presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, dijo:

“Que diga lo que quiera, hombre, que suelte toda la sopa. Que se preocupe el PRI y el PAN, que son quienes han tenido vínculos, sectores de esos partidos con los grupos criminales. A ver, nadie le recordó a Alejandro Moreno el número de ex gobernadores que están en presión, pero altísimo, mucho más que los dos que tienen en funciones, por supuesto”.

Asimismo, Fernández Noroña recordó que el caso Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, quien cumple sentencia en Estados Unidos por narcotráfico:

“O sea, en el caso de Acción Nacional o de (Genaro) García Luna, que nosotros tuviéramos a un jefe de la policía en la cárcel, pues no nos la acabaríamos, hombre. No tienen ninguna prueba de nada, porque es falso lo que dicen y no dejan de decir que hay vínculos nuestros con el crimen organizado. Es una acusación falsa”.

Gerardo Fernández Noroña