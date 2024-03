Ricardo Salinas Pliego amenaza con demandar a Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, por una razón.

En los últimos días, el empresario dueño de Elektra, TotalPlay y TV Azteca ha estado involucrado en una serie de polémicas tras ser señalado de que no ha pagado los impuestos de sus empresas.

Es por eso que te explicamos cuál es la razón por la que Ricardo Salinas Pliego amenaza con demandar a Jesús Ramírez Cuevas.

Este viernes 22 de marzo de 2024, Ricardo Salinas Pliego amenaza con demandar a Jesús Ramírez Cuevas por medio de una publicación en la red social X.

El empresario no solo llamó a Jesús Ramírez Cuevas como “Bañagatos”, sino también indicó que el vocero de la presidencia está violando la ley al difundir los expedientes que el Poder Judicial tiene a su cargo.

Tras esto, Ricardo Salinas Pliego amenazó con demandar a Jesús Ramírez Cuevas y a su equipo pues la revelación de estos documentos no se trata de un “asunto público”, sino de un proceso judicial que se debe seguir.

Por si fuera poco, el empresario dueño de Elektra, TotalPlay y TV Azteca llamó “gobernícolas de mierda” a los funcionarios del gobierno del presidente AMLO.

Oye @JesusRCuevas alias el #Bañagatos ...¿¿Sí sabes que tu y tu tribu de comunistas de mierda están violando la ley al difundir los expedientes que el Poder Judicial tiene a su cargo.?? Ya viene nuestra demanda en contra de tu persona y equipo. P.D. Y no me vengan con que es “asunto público”. NO ... hay un proceso judicial que tiene reglas que ustedes #Gobiernicolas de mierda están obligados a cumplir.

Ricardo Salinas Pliego