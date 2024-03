Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, sigue en la conversación pública, pues el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exhibió todo el expediente en torno a los adeudos fiscales del magnate.

El martes 19 de marzo Ricardo Salinas Pliego publicó un video en sus redes sociales dirigido al presidente López Obrador, en el cual negó que Grupo Salinas hubiese dejado de pagar una gran cantidad de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, se encuentra en pugna con el SAT por adeudos de créditos fiscales que suman 63 mil millones de pesos, por los cuales la empresa ha buscado ampararse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, en el video, el tercer hombre más rico de México negó el caso por completo:

En ese sentido, aseguró en este sexenio el SAT “se ha dedicado a extorsionar a los empresarios”:

“El SAT con su actual administración se ha dedicado a extorsionar a los empresarios. Entonces llegan te ponen una cuenta gigante y luego dicen ‘Bueno, pero si me pagas la mitad te la perdono‘. Y nosotros no cedemos ante la extorsión y por eso no aceptamos ningún descuento, no vamos a pagar más que lo que es correcto. Y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple como pretende esta administración”

Ricardo Salinas Pliego