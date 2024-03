Ricardo Salinas Pliego mandó “artillería pesada” mediática para descalificar el despliegue de la Guardia Nacional en su campo de golf en Huatulco y así contraatacar al gobierno federal.

De acuerdo con el empresario mexicano, el campo de golf en Huatulco está protegido por la ley debido a que cuenta con concesiones que amparan sus operaciones .

Por ende, con su “artillería pesada”, Ricardo Salinas Pliego defiende esta propiedad en el estado de Oaxaca y mantiene viva la presunta guerra en contra el Estado .

“ Es un gobierno que tristemente no le garantiza sus derechos a nadie ”, dijo la “artillería pesada” de Ricardo Salinas Pliego por el despliegue de la Guardia Nacional en el campo de golf de Huatulco.

Luego de que la Secretaría de Gobernación (Segob) ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en el campo de golf de Huatulco de Ricardo Salinas Pliego, el empresario mandó “artillería pesada”.

La cual se trata de un grupo de periodistas y comunicadores que aprovecharon los espacios comunicativos de Tv Azteca para irse en contra de la medida del gobierno federal.

Entre la “artillería pesada” de Ricardo Salinas Pliego, destacan los nombres de Javier Alatorre, Manuel López San Martín, Alejandro Villalvazo, Lucy Bravo y Bibiana Belsasso.

Asimismo plataformas de Fuerza Informativa Azteca y ADN 40, en donde las voces calificaron el despliegue de la Guardia Nacional como un acto de autoritarismo y de violación a los derechos .

“Si eso no es abuso de poder, ¿entonces qué es?”; “Uso de la fuerza desmedida a tomar las instalaciones”; “Es a todas luces un uso excesivo de la fuerza pública” se dijo a favor del campo de golf en Huatulco.

"Si van a chillar me avisas, porque me encantan las lágrimas de chairo" pidió @RicardoBSalinas . Y pues ya chilló y no son lágrimas de chairo, son suyas. Miren el berrinche que está haciendo ese vago deudor, a través de su perrillo de ataque @Javier_Alatorre . Ya que piden… pic.twitter.com/KptY38AFKd

El contraataque con “artillería pesada” de tipo mediático de Ricardo Salinas Pliego hacia el gobierno federal dejó ver el enojo que ha desarrollado el empresario por su campo de golf en Huatulco.

Sin embargo, contrario a Ricardo Salinas Pliego, AMLO declaró que el despliegue de la Guardia Nacional en dicha propiedad oaxaqueña no es para nada un asunto personal ni una guerra.

De modo que tal estrategia del gobierno federal en el campo de golf en Huatulco únicamente se basa en que el empresario no ha cumplido con sus obligaciones fiscales como el resto del pueblo.

Yo quiero dejar de manifiesto que no es nada personal, nosotros no estamos peleados con nadie, no tenemos enemigos, ni queremos tenerlos [...] Nosotros no actuamos de manera autoritaria, no perseguimos a nadie, pero sí buscamos que no haya privilegios fiscales porque es muy injusto cómo los trabajadores de México pagan más ISR que los empresarios, tiene que haber justicia.

AMLO