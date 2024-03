El empresario y millonario Ricardo Salinas Pliego, advirtió sobre la publicación de un video hoy, en contra de los que llama gobiernícolas; esto fue lo que dijo.

Y es que en palabras del dueño de Elektra, TotalPlay y TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego y sus empresas han sido víctimas de persecución y mentiras por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Aunque AMLO destacó en su conferencia mañanera del 15 de marzo que no es un asunto personal en contra de Ricardo Salinas Pliego, y negó que fuera su enemigo, ya que solamente están velando por el bienestar del pueblo.

Ricardo Salinas Pliego publicó a las 21:13 horas su video dedicado a los “Gobiernicolas” para hablar sobre el presunto pago que Grupo Salinas ha evadido, difundido anteriormente por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En su mensaje negó que estas afirmaciones fueran ciertas, argumentando que en Grupo Salinas se han pagado cantidades altísimas de impuesto. No obstante, se dijo así mismo “victima” del SAT por cobros injustos.

Explicó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha dedicado a “extorsionar” a los empresarios mediante la imposición de pagos altos que “pueden ser negociados para pagarse únicamente la mitad”.

El empresario Ricardo Salinas Pliego admitió no pagar las sumas requeridas porque no está dispuesto a aceptar extorsiones como “pretende” esta administración.

“Nosotros no aceptamos la extorsión, por eso no aceptamos ningún descuento y no vamos a pagar más que lo que es correcto”

Ricardo Salinas Pliego