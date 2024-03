El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió que el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, acudirá a la conferencia mañanera para explicar el estatus de las deudas de Ricardo Salinas Pliego.

Así lo prometió este lunes 18 de marzo en su conferencia mañanera luego de la publicación del periodista Álvaro Delgado en la que señala que el total que de deudas de Ricardo Salinas Pliego asciende a 67 mil millones de pesos .

AMLO reconoció que no solo se trata solo del adeudo de 22 mil millones de pesos sino varios más, pero solicitará que desde el SAT se explique la situación de Ricardo Salinas Pliego y sus empresas englobadas en Grupo Salinas.

“La otra parte, hay otros créditos (deudas), yo no quiero ahora especular, me gustaría, que técnicamente lo explicara el director del SAT porque ustedes hicieron su investigación… Además, esto no le quita el derecho a Ricardo Salinas Pliego de su defensa y de sostener sus argumentos y hacerlos valer, porque somos libres y para eso hay un marco legal, vivimos en un auténtico estado derecho, ya no es como antes” AMLO

AMLO culpa a los abogados fiscalistas y sospecha que engañan a Ricardo Salinas Pliego

AMLO dijo que los abogados fiscalistas son los que muchas veces engañan a sus clientes y realizan acciones para atrasar el pago pensando que de alguna manera van a obtener beneficios y sospecha que ese es el caso de Ricardo Salinas Pliego.

“En el caso de… Ricardo Salinas Pliego, él viene con juicios contra del SAT desde los tiempos de Fox, una cantidad de recursos y tiene equipos de abogados, despachos de abogados, me imagino que fiscalistas… hay veces que son muy inexpertos los abogados y los fiscalistas engañan a sus clientes”, advirtió el mandatario.

AMLO dijo que ese fue el caso de Walmart en el que él mismo les dijo que sus abogados los estaban engañando.

Agregó que “el consejo a veces es espérate, le podemos hacer de esta manera, no tenemos por qué pagar nada, vamos a acudir al Poder Judicial, a todas las instancias, aplican tácticas dilatorias, tienen buenas relaciones con jueces, con magistrados, con ministros, ganan tiempo, pues pienso que esto fue lo que sucedió”.

De hecho, AMLO le pide al Poder Judicial resolver el adeudo por 22 mil millones de pesos de Ricardo Salinas Pliego a fin de que se solucione esa deuda.

AMLO “descansó” cuando Ricardo Salinas Pliego no aceptó quita de 8 mil millones de pesos

Luego de que AMLO revelara que Ricardo Salinas Pliego rechazó la quita por 8 mil millones de pesos a la deuda de 22 mil millones pesos, el presidente dijo que “descansó” pues sería cuestionado por ayudar a su amigo.

Reconoció que iba a haber enojo por parte de los contribuyentes que sí pagaron como:

Grupo Carso

Oxxo

Walmart

Televisa-Univisión

Bimbo

No obstante, el presidente de México aclaró que la quita por 8 mil millones de pesos correspondía a una revisión de multas y no a una condonación de lo que se calcula debe como impuestos, pues ya no existen las condonaciones como antes.

AMLO inició el tema haciendo un “reproche fraterno” a medios de comunicación en general por no abordar en el pasado el tema sobre el adeudo de impuestos de Ricardo Salinas Pliego y de alguna manera tener su punto álgido en esta administración.