Ricardo Monreal presentó una iniciativa contra los precios gancho y los cobros ocultos en plataformas, para obligarlas a mostrar desde el inicio el precio real y completo de lo adquirido.

“El proveedor mostrará de manera clara, visible, accesible y desde el primer momento de la oferta, el precio total y definitivo de los bienes o servicios ofrecidos a la persona consumidora”. Ricardo Monreal, diputado de Morena

El coordinador de los diputados de Morena explicó que con esta medida se busca evitar incrementos en los servicios de plataformas que añadan cargos nuevos no previstos anteriormente.

Si la medida se aprueba, las plataformas podrían recibir sanciones si aplican nuevos cobros a los consumidores, como cargos adicionales por catálogos de estreno o por agregar más usuarios.

Planes más baratos en plataformas de streaming (Especial)

Ricardo Monreal también va contra precios gancho de hoteles, aviones y conciertos

La iniciativa presentada por Ricardo Monreal busca que las plataformas muestren precios finales al ofrecer productos o servicios, evitando incrementos ocultos que pueden elevar los costos hasta en un 89%.

“Se busca que las plataformas identifiquen claramente cuando una oferta, descuento, promoción o precio preferencial, sea en realidad contenido publicitario o promocional, para que el consumidor pueda distinguirlo” Ricardo Monreal, diputado de Morena

Monreal propone evitar ciertas prácticas de los servicios de plataformas que buscan aumentar sus precios. Por ejemplo:

Pagos por quitar anuncios

Cargos extra por añadir nuevos usuarios

Precios extra por catálogos de estreno

Aumentos para entregar paquetes si el envío se sale del rango de kilómetros

Sin embargo, la iniciativa de Ricardo Monreal no solo se limita a plataformas, ya que también va en contra de cobros adicionales en hospedaje y boletos de avión o conciertos.

El diputado sostiene que éstos alzan sus precios mediante incrementos en tasas de hospedaje, tarifas de servicio, costos administrativos y cargos por método de pago que aparecen solo en etapas finales del checkout.

Otra de las prácticas denunciadas son las plataformas de entrega o delivery, donde las tarifas y cargos por servicio aumentan un 41.2% del subtotal del pedido, con variaciones que no se informan al consumidor.