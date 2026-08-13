Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reveló si buscará nuevamente un cargo como legislador en 2027, últimas elecciones en las que se permitirá la reelección.

En entrevista con López-Dóriga, Ricardo Monreal destacó que aún faltan meses para que inicie el proceso para 2027; sin embargo, dejó abierta la “posibilidad” de buscar la reelección como diputado.

Ricardo Monreal revela que es posible que busque reelegirse como diputado en 2027

Al ser cuestionado directamente sobre si buscaría mantenerse en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal respondió con cautela, señalando que aún faltan ocho meses para tomar esa decisión.

Ricardo Monreal revela que es posible que busque reelegirse como diputado en 2027 (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Sin embargo, Monreal admitió con “toda honradez” que existe la posibilidad de reelegirse como diputado en 2027, que serán las últimas elecciones en las que exista la figura de la reelección.

Previo a esta afirmación, Ricardo Monreal defendió que los legisladores que buscan la elección consecutiva no tienen la obligación de pedir licencia ni separarse de su cargo actual, ya que existe una “compatibilidad”.

Ricardo Monreal aclaró que, para cargos en el Poder Ejecutivo y Judicial o para postularse en alguno de los estados, los legisladores sí deben solicitar licencia y separarse de su cargo.

136 diputados de Morena buscan la reelección en 2027, revela Ricardo Monreal

Ricardo Monreal reveló que gran parte de los legisladores de Morena tienen la intención de permanecer en sus cargos para el próximo periodo.

Un total de 136 aspiran a la reelección en los comicios de 2027.