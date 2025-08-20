Al pronunciarse una vez más sobre la reforma electoral, Luisa Alcalde habló de las diferencias que tendría Morena con PT y Partido Verde por el tema particular de las candidaturas plurinominales.

El asunto salió a relucir durante una conferencia de prensa que la dirigente nacional de Morena ofreció este 19 de agosto en Guerrero, en la cual fue cuestionada por las posibles diferencias entre los partidos.

Pero, ¿qué dijo Luisa Alcalde sobre las posibles desavenencias que habría entre Morena, el PT y el Partido Verde por el asunto de las plurinominales que se plantea en la reforma electoral? Te contamos.

Luisa Alcalde (cuartoscuro / Mario Jasso)

Reforma electoral: Luisa Alcalde aclara si hay diferencias de Morena con PT y Partido Verde por plurinominales

De cara al inicio de los foros y mesas de debate para la creación de la propuesta de la reforma electoral, Luisa Alcalde habló sobre la posibilidad de que se generen diferencias entre Morena, PT y Partido Verde.

Lo anterior debido a que en conferencia de prensa, fue cuestionada sobre el tema específico de la eliminación de la candidaturas plurinominales que se plantea en la iniciativa original de la reforma electoral.

Ante ello, Luisa Alcalde rechazó que exista algún riesgo de ruptura entre Morena, el PT y Partido Verde, debido a que se dijo confiada en que las fuerzas políticas aliadas acompañarán la propuesta en la materia.

Así lo expuso al indicar que PT y Partido Verde se van a “sumar y ya se están sumando a la discusión" para determinar cuáles son los pros, los contras y cómo se puede encontrar un punto de equilibrio que genere consensos.

En ese sentido, Luisa Alcalde expresó su confianza en que se podrán encontrar los temas en los que coinciden las tres fuerzas para continuar con la alianza de cara a las elecciones intermedias del año 2027.

La propuesta de reforma electoral presentada por el gobierno federal, busca eliminar los diputados plurinominales, una figura que ha garantizado la representación indirecta a partidos como el PT y el Partido Verde.

Con esta modificación, la Cámara de Diputados pasaría de 500 a 300 integrantes, todos electos por mayoría relativa, lo que pondría en riesgo la presencia legislativa de fuerzas políticas menores como son el PT y del Partido Verde.

Lo anterior debido a que en la legislatura actual, el PT cuenta con 13 diputados plurinominales, mientras que el Partido Verde suma 20, es decir que sus bancadas están conformadas con más de una cuarta parte de plurinominales.

Debido a ello, de concretarse la eliminación de los plurinominales se confirmaría una notable afectación para los partidos que no ganan distritos por sí solos, pero logran escaños mediante listas, como ocurre con el PT y el Partido Verde

Sin embargo, hasta ahora ninguno de los 2 ha emitido posicionamientos públicos formales sobre el riesgo de avanzar con la eliminación de plurinominales, aunque su impacto legislativo es evidente y cuantificable.

En tanto, la discusión sobre los plurinominales seguirá en los foros de la reforma electoral, donde se espera que el PT y el Partido Verde sí expongan argumentos técnicos y políticos para conservar esa vía.