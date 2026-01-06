La presidenta Claudia Sheinbaum reportó los resultados de su administración durante 2025 y resaltó que en este año se ampliaron los derechos y el bienestar en México.
A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum compartió un breve video para dar a conocer los resultados de 2025 en áreas como la salud, los salarios, la educación y mucho más.
Sheinbaum enlista resultados de 2025 y asegura que se han ampliado derechos y bienestar en México
Claudia Sheinbaum dio a conocer los resultados de su administración durante 2025, resaltando que en este periodo se han ampliado derechos y bienestar para todos los mexicanos.
Entre los resultados de 2025 que dio a conocer Claudia Sheinbaum están los siguientes:
- 3 millones de 60 a 64 años de edad mujeres recibieron su Pensión del Bienestar
- 8.8 millones estudiantes secundaria pública fueron beneficiarios de la Beca Rita Cetina
- 10 millones adultos mayores y personas con discapacidad recibieron atención con el programa Salud Casa por Casa
- 20 mil 358 comunidades indígena y afrodescendientes recibieron presupuesto público de manera directa
- Inauguración de 25 hospitales y 14 centro de salud del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar
- 32 hospitales más en construcción
- Apertura de 435 quirófanos
- Rutas de salud para el abasto de medicamentos gratuitos
- Instauración del bachillerato nacional
- 89 preparatorias restauradas y ampliadas
- Desaparición del COMIPEMS
- Aumento salarial a maestros
- Construcción 399 mil viviendas para familias de bajos ingresos
- Construcción de tres carreteras
- Inicio de 12 proyectos carreteros
- Inauguración de plantas de eléctricas y proyectos de energía renovables
- Aumento al salario mínimo en 12%
- Seguro de trabajadores de plataforma
- Acuerdo para disminuir la jornada laboral a 40 horas para 2030
- Crecimiento de la clase media
- 37% menos homicidio doloso
- Primera edición de México canta por la paz
Al finalizar su video, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México va bien tras los resultados de 2025 y adelantó que en 2026 el país va a ir mejor.
“México va bien y, en este 2026, vamos a ir mejor”.Claudia Sheinbaum, presidenta de México