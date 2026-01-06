La presidenta Claudia Sheinbaum reportó los resultados de su administración durante 2025 y resaltó que en este año se ampliaron los derechos y el bienestar en México.

Resultados de 2025 han ampliado derechos y bienestar en México, dice Sheinbaum (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM / Moisés Pablo Nava)

Claudia Sheinbaum dio a conocer los resultados de su administración durante 2025, resaltando que en este periodo se han ampliado derechos y bienestar para todos los mexicanos.

Entre los resultados de 2025 que dio a conocer Claudia Sheinbaum están los siguientes:

3 millones de 60 a 64 años de edad mujeres recibieron su Pensión del Bienestar

8.8 millones estudiantes secundaria pública fueron beneficiarios de la Beca Rita Cetina

10 millones adultos mayores y personas con discapacidad recibieron atención con el programa Salud Casa por Casa

20 mil 358 comunidades indígena y afrodescendientes recibieron presupuesto público de manera directa

Inauguración de 25 hospitales y 14 centro de salud del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar

32 hospitales más en construcción

Apertura de 435 quirófanos

Rutas de salud para el abasto de medicamentos gratuitos

Instauración del bachillerato nacional

89 preparatorias restauradas y ampliadas

Desaparición del COMIPEMS

Aumento salarial a maestros

Construcción 399 mil viviendas para familias de bajos ingresos

Construcción de tres carreteras

Inicio de 12 proyectos carreteros

Inauguración de plantas de eléctricas y proyectos de energía renovables

Aumento al salario mínimo en 12%

Seguro de trabajadores de plataforma

Acuerdo para disminuir la jornada laboral a 40 horas para 2030

Crecimiento de la clase media

37% menos homicidio doloso

Primera edición de México canta por la paz

Al finalizar su video, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México va bien tras los resultados de 2025 y adelantó que en 2026 el país va a ir mejor.

“México va bien y, en este 2026, vamos a ir mejor”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México