La presidenta Claudia Sheinbaum reportó los resultados de su administración durante 2025 y resaltó que en este año se ampliaron los derechos y el bienestar en México.

A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum compartió un breve video para dar a conocer los resultados de 2025 en áreas como la salud, los salarios, la educación y mucho más.

Resultados de 2025 han ampliado derechos y bienestar en México, dice Sheinbaum

Sheinbaum enlista resultados de 2025 y asegura que se han ampliado derechos y bienestar en México

Claudia Sheinbaum dio a conocer los resultados de su administración durante 2025, resaltando que en este periodo se han ampliado derechos y bienestar para todos los mexicanos.

Entre los resultados de 2025 que dio a conocer Claudia Sheinbaum están los siguientes:

  • 3 millones de 60 a 64 años de edad mujeres recibieron su Pensión del Bienestar
  • 8.8 millones estudiantes secundaria pública fueron beneficiarios de la Beca Rita Cetina
  • 10 millones adultos mayores y personas con discapacidad recibieron atención con el programa Salud Casa por Casa
  • 20 mil 358 comunidades indígena y afrodescendientes recibieron presupuesto público de manera directa
  • Inauguración de 25 hospitales y 14 centro de salud del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar
  • 32 hospitales más en construcción
  • Apertura de 435 quirófanos
  • Rutas de salud para el abasto de medicamentos gratuitos
  • Instauración del bachillerato nacional
  • 89 preparatorias restauradas y ampliadas
  • Desaparición del COMIPEMS
  • Aumento salarial a maestros
  • Construcción 399 mil viviendas para familias de bajos ingresos
  • Construcción de tres carreteras
  • Inicio de 12 proyectos carreteros
  • Inauguración de plantas de eléctricas y proyectos de energía renovables
  • Aumento al salario mínimo en 12%
  • Seguro de trabajadores de plataforma
  • Acuerdo para disminuir la jornada laboral a 40 horas para 2030
  • Crecimiento de la clase media
  • 37% menos homicidio doloso
  • Primera edición de México canta por la paz

Al finalizar su video, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México va bien tras los resultados de 2025 y adelantó que en 2026 el país va a ir mejor.

“México va bien y, en este 2026, vamos a ir mejor”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México