Durante la mañanera del pueblo, el procurador Federal del Consumidor de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz dio detalles sobre el resarcimiento a pasajeros varados en aeropuerto de Tijuana.

“Efectivamente, hace semana y media hubo problemas climatológicos que afectó vuelos, más de Tijuana, pero también indirectamente a otros aeropuertos”. César Iván Escalante Ruiz, procurador de la Profeco

Por lo que ante los pasajeros varados en Tijuana, la Profeco detalló que se atendieron 550 casos dándole a los consumidores las opciones de vuelos inmediatos, reprogramación y devolución de su dinero.

“En esa ocasión se atendieron alrededor de 550 pasajeros, se les estuvo trabajando con las aerolíneas para darles una de tres salidas, que eran recolocación en un vuelo inmediato, reprogramación en otra fecha o la devolución del recurso”. César Iván Escalante Ruiz, procurador de la Profeco

Asimismo, el procurador de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz explicó que en el caso de pasajeros varados en Tijuana “la compensación no aplicaba, por haber sido un problema climático, es decir, que no fue un asunto atribuible a las aerolíneas” .

Estos son los casos atendidos por la Profeco en operativo decembrino

En otros detalles, el procurador de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz precisó que durante el operativo decembrino que finaliza el 1 de enero de 2026 se ha brindado diferentes asesorías a los consumidores,

“Se han brindado hasta el corte del 29 de diciembre mil 455 asesorías a través del número del consumidor y de módulos fijos y móviles que se tiene en aeropuertos, en centrales de autobuses, en centros comerciales, en puntos de alto consumo”. César Iván Escalante Ruiz, procurador de la Profeco

Asimismo, puntualizó que la Profeco ha realizado 167 visitas de verificación y mil 498 visitas de vigilancia.

Además del monitoreó de “21 mil 381 precios del mismo número de productos”, mientras que las principales causas o quejas de la temporada han sido cancelaciones, demoras de vuelo, sobreventas, cambios de itinerario, negativas de reembolso y falta de información por partes de las aerolíneas.