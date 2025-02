La excandidata a la presidencia Xóchitl Gálvez, aseguró en entrevista para Azucena Uresti que parece que Claudia Sheinbuam está defendiendo a Ismael El Mayo Zambada al iniciar una investigación por las irregularidades en su detención.

Por su parte, Uresti aseguró que las amenazas del Mayo Zambada, quien exige que lo repatríen o el país “va a colapsar” es porque tiene información que podría perjudicar al gobierno.

A los dichos del líder del Cártel de Sinaloa se sumó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que México investiga si su detención viola la soberanía nacional.

De acuerdo con Xóchitl Gálvez, luego de la carta que Ismael Zambada dejó en la embajada de México en Nueva York, “de repente parece que la presidenta defiende al Mayo”.

“De repente parece que la presidenta defiende al Mayo, perdón, eso es mi sentir porque el Mayo no es cualquier ciudadano”

Esto debido a que la presidenta aseguró que, independientemente “de la persona y los delitos que haya cometido”, se debe de garantizar su derecho frente a un juicio que no cumplió con todo el procedimiento.

Por su parte, Azucena Uresti señaló que El Mayo Zambada “no es cualquier ciudadano”, sino el líder de un cártel del narcotráfico que ha generado violencia en el país.

Sin embargo, Xóchitl Gálvez coincidió en que el capo fue llevado a Estados Unidos de manera indebida pues “yo creo que sí se lo llevaron ellos. Eso de que lo secuestró el Chapito, no lo hace solito”, sentenció.

“No está bien que se lo hayan llevado así pero no nos van a decir cómo se lo llevaron. Nunca, nunca nos van a decir qué pasó ese día, es la verdad…Pero además qué capacidad de inteligencia la de nosotros que se hayan llevado a un personaje, lo hayan sacado en un avión y nadie se haya dado cuenta”

Por otra parte, pidió a Claudia Sheinbaum, presidenta de México a no pelear por El Mayo con Estados Unidos y, en su lugar, le recordó que “tiene que pelear porque este país vuelva a la seguridad”.

Xóchitl Gálvez aprovechó la entrevista con Azucena Uresti para reiterar que no se arrepiente de haber llamado a Morena “narcopartido”, pues está segura que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se realizaron alianzas con el crímen organizado.

No hay duda de que durante el sexenio de López Obrador hubo un pacto de impunidad y hubo una clara alianza con el crimen organizado. Yo no me arrepiento de haber llamado narcopartido a Morena”

Xóchitl Gálvez