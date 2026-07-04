La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que la red criminal conocida como “Del Caballito” habría lavado más de 12 mil millones de pesos a través de un esquema de empresas fachadas y facturación falsa.

De acuerdo con la información, la red criminal Del Caballito operaba a través de al menos 15 empresas distribuidas en distintas entidades del país y, con un sistema de facturación fraudulenta, logró lavar millones de pesos.

FGR revela que red criminal Del Caballito lavó más de 12 mil millones de pesos

Ulises Lara López, vocero de la FGR, reveló que las investigaciones en el desmantelamiento de la red criminal Del Caballito señalan que la estructura logró lavar más de 12 mil millones de pesos.

Ulises Lara López, vocero de la FGR (Fotografía Cortesía)

Los recursos eran triangulados mediante diversas operaciones financieras para dar apariencia de legalidad al dinero y reducir la carga fiscal de las compañías que contrataban sus servicios.

El desmantelamiento de la red Del Caballito fue resultado de un operativo simultáneo realizado en Jalisco, Colima, Michoacán, Sonora, Quintana Roo y Aguascalientes, donde fueron ejecutadas órdenes de cateo y de aprehensión.

Las investigaciones en torno a la red criminal Del Caballito continúan a fin de identificar todas las empresas y sujetos involucrados en esta estructura de lavado de dinero en el país.

Cabe mencionar que el nombre de esta red proviene de un inmueble ubicado en la zona de El Caballito, en la Ciudad de México (CDMX), que era utilizado como uno de sus principales centros de operación.