El Centro Cultural Los Pinos respondió al abogado Roberto Gil Zuarth que no se puede reparar la estatua de Felipe Calderón con recursos privados.
Roberto Gil Zuarth acusó que la dependencia fue forzada a darle una respuesta a fin de no perder un juicio de amparo, no obstante, abiertamente ha omitido tomar acciones para resolver la situación.
“Recibimos por fin una respuesta… forzados por la inminencia de perder un juicio de amparo… en cualquier momento el juez iba a resolver forzándolos a contestar… nosotros pedimos que nos dejaran intervenir la estatua del presidente Felipe Calderon con recursos privados… nos contestan que no… que conservar ese bien le corresponde única y exclusivamente a la autoridad…”Roberto Gil Zuarth, abogado
El abogado dijo a Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, que la situación es irresponsable, siniestra y con intención dolosa ya que no han tomado acción en el cuidado del patrimonio cultural ni la tomarán.
Roberto Gil Zuarth acusa que Los Pinos permitió al SME actuar contra estatua de Felipe Calderón
Roberto Gil Zuarth dijo que la respuesta del Centro Cultural Los Pinos fue que es imposible que privados restaurar la escultura porque le corresponde solo a la autoridad cuidar el patrimonio, lo cual consideró una “desfachatez”.
El abogado criticó que es justo lo que no están haciendo, no solo porque la estatua continúa derribada desde hace meses sino porque permitió que integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) la decapitaran y orinaran el 30 de septiembre.
“Que conservar ese bien le corresponde única y exclusivamente a la autoridad…. justo lo que no hacen…”Roberto Gil Zuarth, abogado
Proponen restaurar estatua de Felipe Calderón; acusan a Los Pinos de frenar soluciones
La propuesta de Roberto Gil Zuarth es que un perito restaurador emprendiera trabajos para volver a estar en condiciones de colocarla como escultura.
El abogado ligado al Partido Acción Nacional (PAN) dijo que se han detenido dictámenes de restauración e incluso se han frenado las acciones para que la aseguradora a cargo pague los daños.
“No restauran y no dejan restaurar… que no van a mover un dedo”Roberto Gil Zuarth, abogado
Señaló que también se ha comprobado que no fue un árbol el motivo por el que fue derribada meses atrás y se ha frenado la denuncia por las acciones de integrantes del SME a pesar de ser fácilmente reconocibles en video .