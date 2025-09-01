Te decimos cómo reportar si no recibiste tu medicamento en tu clínica del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) mediante la plataforma de Receta Completa.

Desde noviembre 2024 se había dado a conocer el lanzamiento de la plataforma Receta Completa para el IMSS o también el ISSSTE, en caso de que una de sus clínicas no entregue los medicamentos tal como se prescribió.

Tras realizar el reporte de la falta de medicamentos y como explicó el titular del IMSS, Zoé Robledo, se dará seguimiento para que posteriormente se contacte al derechohabiente y pueda acudir a otra unidad para recibir la medicina.

Receta completa IMSS: Cómo reportar si no recibiste tu medicamento, paso a paso

Si llegó a faltarte alguna medicina debido a que no se encuentra en la farmacia de tu clínica, este es el paso a paso de cómo reportar en la plataforma Receta Completa IMSS:

ingresa a la página de internet https://recetacompleta.gob.mx/login

ingresa tu CURP o el del familiar a quien le faltó el medicamento

Receta Completa te redirigirá a una plataforma en donde pedirá:

teléfono celular



correo electrónico



otro teléfono

selecciona IMSS en la pestaña del siguiente apartado, en donde se pide la “Institución que emite la receta”

ingresa el folio o número de la receta, escrita debajo del código de barras ya sea que esté escrita a mano o impresa

dar clic en confirmar folio

posteriormente, la página solicitará la fecha en la que se emitió la receta, tras la validación inicial

así como entidad federativa



municipio



unidad médica, todo está en la receta que te entregaron

Finalmente, la página Receta Completa del IMSS pedirá el nombre del medicamento que falta, además de:

presentación exacta, ya sea tabletas, suspensión u otro

y cantidad

Al final del formulario de Receta Completa también te solicitan responder un cuestionario para mejorar el servicio , en el que podrás calificar la limpieza de tu unidad del IMSS, el trato de la farmacia así como el tiempo de espera en su fila y cualquier otro comentario.

El IMSS se comunicará con el titular de la receta con el medicamento faltante, para dar seguimiento y que pueda acudir a otra clínica por sus medicinas.

Receta completa IMSS no es la única forma de recibir tus medicamentos en su totalidad

La plataforma Receta Completa IMSS facilitó los reportes de medicamentos faltantes con la digitalización de dicho trámite, sin embargo, no es la única forma de surtir en su totalidad tu prescripción.

Otra manera es mediante la Megafarmacia del Bienestar, para receta del IMSS como del ISSSTE, como explica su página de internet, en dado caso de que no recibieras tu medicamento.

Para solicitar tus medicamentos en la Megafarmacia del Bienestar deberás comunicarte a su número, 079, con la siguiente información a la mano:

CURP

receta del IMSS o ISSSTE

correo electrónico

2 números de contacto

La Megafarmacia del Bienestar generará un folio de seguimiento que deberás apuntar y en un máximo de 48 horas se pondrán en contacto para indicar la fecha y unidad médica en la que podrás recoger tu medicamento.

Se debe recordar que para hacer la entrega de medicamentos, la receta del IMSS o ISSSTE debe de estar vigente, por lo que se cuenta con hasta 5 días hábiles para ello.