Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, pide revisar contradicciones de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) del Rancho Izaguirre del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras denuncias de las madres buscadoras.

El pasado 29 de abril la FGR dio un nuevo informe acerca de más hallazgos del rancho Izaguirre del CJNG ubicado en Teuchitlán, Jalisco, del que se confirmó que era utilizado como centro de reclutamiento, adiestramiento y operación, pero se descartó que en el lugar hubieran crematorios clandestinos.

Ante la negativa del hallazgo de crematorios clandestinos en el rancho Izaguirre, que marcan los colectivos de madres buscadoras de desaparecidos se lanzaron una serie de denuncias.

Es por ello que la presidenta de México, desde su conferencia mañanera del miércoles 30 de abril pidió revisar la investigación.

La presidenta de México fue cuestionada sobre las versiones encontradas entre la FGR y las madres buscadoras sobre la presencia de crematorios clandestinos en el predio del rancho Izaguirre, en consecuencia pidió revisar las contradicciones de la investigación.

Agregó que ella se enteró como todos los mexicanos y recordó que la FGR es autónoma por lo que aún está a la espera de más información sobre los hallazgos en el rancho Izaguirre.

“La Fiscalía es autónoma. Yo conocí de la investigación y los resultados igual que todos los mexicanos por la comunicación que hizo ayer el Doctor Gertz, el fiscal. Entonces esperamos todavía más información que se nos pueda dar conocer con mayor detalle (...) también hay que oír a las madres y ver que este tema en particular que están planteando, ‘¿por qué no se analizó?’, ¿por qué está esta situación?’, nosotros siempre hemos dicho vamos a estar del lado de las víctimas y buscar que no haya estas contradicciones sino que se resuelvan"

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México