Rafaela Vianey García explicó la iniciativa de reforma que propone modificar la Ley Federal del Trabajo para reconocer una licencia menstrual a nivel nacional; de esto trata.

“A transmitir también lo que las mujeres y los cambios hormonales nos hacen padecer cada mes”. Rafaela Vianey García, diputada federal

La diputada de Morena presentó la iniciativa de reforma el pasado 29 de julio de 2026 y sigue pendiente en su comisión de origen, de Trabajo y Previsión Social.

De acuerdo con la iniciativa presentada, se busca que a las personas trabajadoras menstruantes se dé al menos cinco días laborales con goce de sueldo para quienes no puedan desarrollar sus actividades.

Rafaela Vianey García explica reforma que busca reconocer la licencia menstrual

En entrevista, Rafaela Vianey recordó que la reforma para reconocer la licencia menstrual busca evitar que la menstruación afecte las actividades diarias de las mujeres que incluso han causado faltas en el trabajo.

Rafaela Vianey García explica la reforma que busca reconocer la licencia menstrual (Captura de pantalla)

Referente al número de días que propone, cinco, es debido a las diferencias entre cada persona menstruante, que mientras en el primer día puede comenzar el dolor, al segundo se verían más síntomas.

Aunque de momento la iniciativa plantea cinco días, la diputada aclaró que se estima un mínimo de un día al mes en la discusión que se lleve a cabo entre legisladores, como aprobaron otros países.

En entrevista con Pamela Cerdeira, Rafaela Vianey García señaló que es indispensable esta licencia para quienes tienen la capacidad de reproducir al ser humano, y que el Estado debe asumir cierta responsabilidad.

Rafaela Vianey García basó su ponencia en el tabú con el que una mujer crece, por lo que se debe resaltar a nivel federal el poder solicitar una licencia para atender los temas de menstruación.

Permiso menstrual pagado: En qué estados aplica (Iostck)

Licencia menstrual en México: sólo seis estados dan permiso a sus trabajadoras

Tal como destaca la iniciativa de Rafaela Vianey García, la licencia menstrual en México sólo se encuentra en seis estados de toda la República:

Colima: con días determinados por una especialista

Hidalgo: dos días de cada mes con goce de sueldo

Tamaulipas: tres días, igual con goce de sueldo íntegro, acreditados con justificante

Quintana Roo: de dos a tres días con sueldo completo

Campeche: dos días por mes con goce de sueldo

Nuevo León: físicamente hasta dos días y ser sustituidos con trabajo a distancia o acreditación médica para ausencia definitiva

En su explicación de motivos, Rafaela Vianey García señala que la aprobación de la iniciativa garantizaría el reposo necesario sin penalización económica para atender la gestión menstrual y sus síntomas.