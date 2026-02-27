La tarde del 27 de febrero de este 2026 se reportó la muerte de Gerardo Jiménez, quien se desempañaba como secretario de Acuerdos de la Secretaría de Economía.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él colega de Marcelo Ebrard, titular de la dependencia.

¿Quién fue Gerardo Jiménez, secretario de Acuerdos de la Secretaría de Economía?

Gerardo Jiménez Aguado formaba parte de la administración de la Secretaría de Economía de México (SE).

Fungía como secretario de Acuerdos desde abril de 2025.

Su función era garantizar la eficiencia operativa, el cumplimiento normativo y la coordinación interinstitucional.

Así como impulsar estrategias innovadoras para optimizar recursos y fortalecer la transparencia en la toma de decisiones.

Gerardo Jiménez Aguado (Marcelo Ebrard / Facebook)

¿Qué edad tenía Gerardo Jiménez?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Gerardo Jiménez y, por tanto, su edad.

¿Quién es la esposa de Gerardo Jiménez?

Gerardo Jiménez mantenía su vida privada en bajo perfil por lo que se desconoce su estado civil.

¿Qué signo zodiacal era Gerardo Jiménez?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Gerardo Jiménez y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Gerardo Jiménez?

No hay información sobre la descendencia directa de Gerardo Jiménez.

¿Qué estudió Gerardo Jiménez?

De acuerdo con su perfil en LinkedIn, Gerardo Jiménez es egresado de la Universidad La Salle México donde se licenció en Administración de Empresas.

En esta institución académica hizo una maestría en Recursos Humanos; recibió mención honorífica.

¿En qué trabajó Gerardo Jiménez?

Previo a convertirse en el secretario de Acuerdos de la Secretaría de Economía, Gerardo Jiménez se desempeñó en distintos cargos:

Fue CEO y Fundador de la empresa Jimenez & Asociados, donde laboró a lo largo de 2 años y 5 meses.

De 2022 a 2025 fue socio y director de la Universidad Tecnológica Cumbres.

Fue CEO y director general de la empresa especializad en analizar y precalificar proyectos de infraestructura y desarrollo, Andiamo Crescita.

Entre 2021 y 2022, por cuatro meses, fue Advisor y miembro del Consejo Advisor.

De 2018 a 2020 fue socio fundador de Emsamble Estratégico, donde llegó a tomar la dirección general.

De 2012 a 2018 fue vicerrector en la Universidad La Salle Nezahualcóyotl.

Fungió como Director General de Control de Segumieno de Acuerdo del Jefe de Gobierno entre 2007 y 2012.

Se desempeñó como Coordinador de Rlaciones Publicas de la Universidad La Salle.

Muere Gerardo Jiménez Aguado, secretario de Acuerdos de la Secretaría de Economía

A través de la red social X, la Secretaría de Economía del Gobierno de México anunció la muerte de Gerardo Jiménez, secretario de Acuerdos.

Con base a la poca información proporcionada por la dependencia, la muerte ocurrió éste 27 de febrero.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce la causa y los detalles.

Muere Gerardo Jiménez, funcionario federal de la Secretaría de Economía (@SE_mx / X )

Al igual que la Secretaría de Economía, el titular, Marcelo Ebrard, de 66 años de edad, expresó sus condolencias a familiares y amigos cercanos del funcionario.