¿Quién es Ulises Ruiz, el ex gobernador de Oaxaca? El ex funcionario quiere ser candidato independiente a la presidencia y reveló sus intenciones de presentar su registro como aspirante este 4 de septiembre de 2023.

Ulises Ruiz hizo visibles sus aspiraciones presidenciales desde junio de 2023, cuando criticó en un video de Twitter a la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el que expresó:

“Esta situación debe de cambiar, no tenemos país. Morena y su gobierno lo secuestraron. En 2024, vamos a cambiar la estrategia. Tendremos una policía de inteligencia, vamos a limpiar la casa y vamos a castigar a los delincuentes”. Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca

El ex gobernador de Oaxaca manifestó sus intenciones de registrarse como candidato independiente a la presidencia el 4 de septiembre desde su cuenta de Twitter, en documento dirigido al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Este miércoles 6 e septiembre a las 13:30 horas acudiré ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para solicitar mi registro como candidato independiente a la Presidencia de la República”. Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca

Ulises Ruíz ex ex miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin embargo, no se postuló dentro de Va por México tras salir expulsado de su partido en medio de una disputa con Alejandro Moreno, presidente del PRI.

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

¿Quién es Ulises Ruiz?

Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y su carrera política en el PRI se remonta a 1981 como miembro del sector agrario del partido.

El historial de Ulises Ruiz en las filas del Revolucionario Institucional es el siguiente:

Delegado del CEN del PRI en varias entidades

Subsecretario del Comité Nacional del PRI

Subsecretario de elecciones del CEN del PRI

Secretario general de la Fundación Colosio en Oaxaca

Secretario general de la Fundación Colosio en el D.F.

Secretario general del CDE del PRI en Oaxaca

Secretario de organización del PRI

Secretario general del CDE del PRI

Presidente del CDE en Oaxaca

Mientras que los cargos que ha ejercido como funcionario público son:

Diputado local en la LV Legislatura del Congreso de Oaxaca

1997 a 2000: Diputado federal en la LVII Legislatura

2000 a 2004: Senador de la República en la LVIII y LIX Legislaturas

2004 a 2010: Gobernador constitucional del estado de Oaxaca

Ulises Ruiz recién acaba de denunciar públicamente varias presuntas irregularidades en este proceso (Internet)

¿Por qué Ulises Ruiz salió del PRI?

Ulises Ruiz fue expulsado del PRI en septiembre de 2021 por decisión unánime de la Comisión de Justicia Partidaria del partido, por llevar a cabo actos para dividir a la fuerza política y por realizar actos de desprestigio contra Alejandro Moreno.

Sin embargo, el ex gobernador de Oaxaca respondió por el caso en su redes sociales:

“El día de ayer me entero de que la dirigencia del PRI, encabezada formalmente por ‘Alito’ (Alejandro) Moreno, pero dirigida en la realidad por el grupo de (Enrique) Peña, siguiendo la lógica de los tiempos morenos de sumisión de las instituciones a los deseos del líder: determinó mi expulsión del PRI sin ningún fundamento estatutario, solo basados en la instrucción superior”. Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca