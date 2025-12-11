El abogado Sebastián Felipe Rodríguez Robles es señalado como el socio fundador de la empresa privada Wala Servicios México.

De acuerdo con información revelada por Latinus, dicha compañía habría dado un giro de 180 grados a su giro. Esto debido a que habría iniciado como un salón de belleza, pero más tarde se convirtió en proveedora de medicinas y uniformes del gobierno federal.

Pero, ¿quién es Sebastián Felipe Rodríguez Robles? Te contamos lo que se sabe acerca del socio fundador de Wala Servicios México.

¿Quién es Sebastián Felipe Rodríguez Robles?

Es un abogado mexicano que cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector privado, siendo asesor en temas relacionados al ámbito fiscal, corporativo y administrativo.

¿Qué edad tiene Sebastián Felipe Rodríguez Robles?

Se desconoce la edad exacta de Sebastián Felipe Rodríguez Robles, aunque de acuerdo a información en redes sociales, tendría poco más de 40 años.

¿Quién es la esposa de Sebastián Felipe Rodríguez Robles?

No se cuenta con información que logre identificar si Sebastián Felipe Rodríguez Robles está casado o no.

¿Qué signo zodiacal es Sebastián Felipe Rodríguez Robles?

Debido a que no se cuenta con la fecha de nacimiento exacta del abogado Sebastián Felipe Rodríguez Robles, no es posible establecer cuál era su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Sebastián Felipe Rodríguez Robles?

Sebastián Felipe Rodríguez Robles no tendría hijos, sin embargo, dicha información aun no se ha corroborado,

¿Qué estudió Sebastián Felipe Rodríguez Robles?

De acuerdo con su información, Sebastián Felipe Rodríguez Robles cuenta con una Maestría en Derecho.

¿En qué ha trabajado Sebastián Felipe Rodríguez Robles?

Según Carlos Loret de Mola, Wala Servicios México habría sido fundada por el abogadoSebastián Felipe Rodríguez Robles, quien se desempeñó como tesorero del gobierno de Chiapasdurante el periodo deManuel Velasco, quien hoy es senador por el Partido Verde, aliado de Morena.

Sebastián Felipe Rodríguez Robles se ha desempeñado como socio para la firma CR & Abogados.

