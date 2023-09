¿Quién es Santiago Ortela? Durante la mañanera del 19 de septiembre, el médico regañó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por entregar así nomás el bastón de mando, tras la encuesta de Morena.

Claudia Sheinbaum resultó ganadora en la encuesta madre de Morena el 6 de septiembre de 2023, así como en el ejercicio de cuatro casas encuestadoras propuestas por los seis aspirantes que participaron en la contienda.

AMLO anunció el fin de su dirigencia dentro de la 4T un día después, durante la mañanera del 7 de septiembre, día en que reveló que le entregaría el bastón de mando a Claudia Sheinbaum para que continuase como relevo.

Sin embargo, Santiago Ortela se hizo presente en la mañanera gracias a una grabación en la que el representante de 68 pueblos indígenas calificó como una “ofensa” la entrega del bastón de mando a Claudia Sheinbaum.

“Quiero decirle que el bastón de mando no es cualquier instrumento, no se debe usar como he visto en las redes sociales, sin el consentimiento de los guardianes de las tradiciones sagradas, para nosotros es una ofensa”.

Santiago Ortela