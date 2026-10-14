Roberto Zataráin Leal generó controversia al presentar su segundo informe legislativo mediante un video elaborado con inteligencia artificial en el que aparece como un supuesto representante ante un “Parlamento Galáctico”.

La estrategia de Roberto Zataráin llamó la atención en redes sociales y provocó críticas por el uso de herramientas de IA en la comunicación política.

Ante la polémica, el diputado local de Morena en Puebla defendió el formato al asegurar que buscaba captar la atención de la ciudadanía y abrir conversación sobre nuevas formas de comunicación digital.

SEGUNDO INFORME LEGISLATIVO🚨



100% de asistencias. ✅

5 iniciativas aprobadas. ✅

7 obras comunitarias. ✅

Próxima gira de Bienestar Digital. ✅



¡Gracias por su confianza, ciudadanas y ciudadanos de Puebla Capital! ✨👽 pic.twitter.com/j1aCfNOtNB — Roberto Zataráin Leal (@ZatarainLeal) October 13, 2026

Roberto Zataráin les dice “fans” a todos los que lo critica, tras segundo informe ante el “Parlamento Galáctico”

Tras el video de su segundo informe ante el “Parlamento Galáctico”, el diputado local de Puebla, Roberto Zataráin ya ha respondido a sus críticos ante el peculiar video por IA que compartió.

Pues luego de ser fundado Roberto Zataráin en medio de la polémica global por el uso de IA, el diputado local aseguró que solo la usó para generar atención y que todos los que lo critican son sus fans, sin más.

Asimismo, dijo que en su papel de diputado local por Puebla, Roberto Zataráin, pese a utilizar IA tiene un compromiso por el bienestar digital para niños, niñas y jóvenes, pues aseguró que se debe construir un espacio seguro.