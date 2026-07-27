Lukas Avendaño fue galardonado con el Premio a la Excelencia Artística en Nueva York por la Contemporary Arts, convirtiéndose en el primer mexicano en recibir el reconocimiento Grants to Artists.

Lukas Avendaño es un artista escénico y bailarín que utiliza la antropología como herramienta para examinar la sexualidad, el género y la etnicidad en el ámbito de la performance. Aborda estos temas mediante la reflexión y la insubordinación, un enfoque que describe como una arqueología de la memoria o arqueología forense Contemporary Arts.

El artista de performance, antropólogo y activista muxe mexicano agradeció el premio recordando sus orígenes en Tehuantepec, Oaxaca, y destacó que pensó que solo se trataba de una nominación.

Finalmente, Lukas Avendaño celebró haber sido el único latinoamericano entre los 26 premiados, consolidando su trayectoria en el arte del performance y el teatro.

Lukas Avendaño, artista mexicano gana Premio a la Excelencia Artística en Nueva York (Foundation for Contemporary Arts)

Lukas Avendaño agradece Premio a la Excelencia Artística en Nueva York

Tras recibir el Premio a la Excelencia Artística en Nueva York, el artista mexicano, Lukas Avendaño agradeció el reconocimiento, así como a todos los que lo han acompañado a lo largo de los años con sus arte.

“Gracias a todas por su confianza. Sólo quiero decir que seguimos trabajando. A veces acompañadas, otras veces a la sombra de seres más grandes y con mayor luz, y otras tantas solas como las luciérnagas, con nuestro foquito, con una luz tenue que tintinea”. Lukas Avendaño, artista de performance, antropólogo y activista muxe mexicano

Lukas Avendaño cerró su discurso tras ganar el Premio a la Excelencia Artística en Nueva York recordando su origen y comienzo en el arte desde su natal Tehuantepec, Oaxaca.

“Muchas gracias por su confianza siempre. Como dice la canción del maestro Juan Gabriel: ‘Por eso, aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente’”. Lukas Avendaño, artista de performance, antropólogo y activista muxe mexicano

Asimismo, en entrevista para Proceso, Lukas Avendaño contó que cuando supo del Premio a la Excelencia Artística en Nueva York pensó que solo fue una nominación, que incluso no lo tomó tan en serio para evitar las desilusiones.

“A mí me notificaron por una llamada telefónica a finales del año pasado, e inicialmente pensé que se trataba de una nominación. No quise tomarla tan en serio para evitar hacerme una alusión, aunque en realidad ya había sido elegido por un comité de colegas y artistas, y que mantienen el anonimato para evitar ‘deudas morales’ entre el premiado y los ponentes”. Lukas Avendaño, artista de performance, antropólogo y activista muxe mexicano

Sin embargo, Lukas Avendaño reconoció que tras asistir a la ceremonia de entrega en Nueva York, fue algo inolvidable, pues “fui el único latinoamericano entre los 26 premiados en recibirlo”.