Laura Sansores San Román es hermana de Layda Sansores, actual gobernadora del estado de Campeche.

En octubre de 2025 generó polémica por presentar el cuarto informe del DIF Campeche cantando.

¿Quién es Laura Sansores San Román?

Laura Sansores San Román es originaria de Campeche, hija de Carlos Sansores Pérez y Elsa San Román.

Laura Sansores San Román (DIF estatal Campeche)

¿Cuántos años tiene Laura Sansores San Román?

No hay datos concretos de la edad de Laura Sansores San Román o su fecha de nacimiento.

¿Quién es el esposo de Laura Sansores San Román?

Se desconocen aspectos de la vida personal de Laura Sansores San Román más allá de que es hermana de Layda Sansores.

¿Qué signo zodiacal es Laura Sansores San Román?

No es posible determinar el signo zodiacal de Laura Sansores San Román sin una fecha de nacimiento.

¿Quiénes son los hijos de Laura Sansores San Román?

No hay datos de la familia de Laura Sansores San Román.

¿Qué estudió Laura Sansores San Román?

Se desconoce el grado académico de Laura Sansores San Román o las escuelas en las que haya llevado a cabo su formación profesional.

¿En qué ha trabajado Laura Sansores San Román?

En 2021 Laura Sansores San Román asumió la presidencia honoraria del patronato del DIF Campeche.