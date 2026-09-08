Juan Manuel Espinosa Aranda es el ingeniero mexicano que ha dedicado décadas al desarrollo de tecnología para detectar sismos y emitir alertas antes de la llegada de las ondas.

Desde el CIRES, organismo que dirige desde su fundación, participó en el desarrollo del sistema que con los años se convirtió en el actual Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, SASMEX.

¿Quién es Juan Manuel Espinosa Aranda?

Juan Manuel Espinosa Aranda es un ingeniero mexicano originario de la Ciudad de México y especialista en instrumentación, electrónica y sistemas de telemetría sísmica.

Tras el terremoto del 19 de septiembre de 1985, fue invitado a participar en la creación del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), organismo constituido en 1986. Desde entonces se ha mantenido al frente de la institución.

Juan Manuel Espinosa Aranda (CIRES A.C.)

¿Cuántos años tiene Juan Manuel Espinosa Aranda?

Se desconoce la edad de Juan Manuel Espinosa Aranda.

¿Quién es la esposa de Juan Manuel Espinosa Aranda?

No se encontró información sobre la identidad de su esposa o pareja de Juan Manuel Espinosa Aranda.

El propio ingeniero ha hecho referencias a su familia en entrevistas, pero no existen datos biográficos que permitan identificar públicamente a una esposa.

¿Qué signo zodiacal es Juan Manuel Espinosa Aranda?

No se puede determinar el signo zodiacal de Juan Manuel Espinosa Aranda debido a que se desconoce su fecha de nacimiento.

¿Juan Manuel Espinosa Aranda tiene hijos?

Sí existe una referencia pública del propio Espinosa Aranda a que tiene hijos. En una entrevista con el CIRES mencionó, por ejemplo, que uno de sus antiguos profesores es padrino de uno de ellos.

¿Qué estudió Juan Manuel Espinosa Aranda?

Juan Manuel Espinosa Aranda estudió Ingeniería Mecánica Eléctrica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Ingresó a la Universidad Nacional en 1964 y posteriormente se especializó en áreas relacionadas con electrónica e instrumentación.

¿En qué trabajó Juan Manuel Espinosa Aranda?

Su carrera profesional comenzó en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde participó como becario en un proyecto patrocinado por la UNESCO para desarrollar circuitos destinados a una red de telemetría sísmica. El proyecto permitió transmitir en tiempo real información sobre los efectos de los sismos.

Posteriormente trabajó en la Comisión Federal de Electricidad y, después del terremoto de 1985, se incorporó al proyecto que dio origen al CIRES.

Desde este organismo impulsó el desarrollo de la Red Acelerográfica de la Ciudad de México (RACM), sistemas de instrumentación de estructuras y el sistema de alerta sísmica que posteriormente evolucionó hasta convertirse en el SASMEX.