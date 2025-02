Juan Manuel Delgado González, abogado del Mayo Zambada, aseguró que “no cobra ni un peso” por su defensa hacia el capo.

Juan Manuel Delgado es un abogado mexicano que junto a Juan Pablo Penilla y Frank Pérez encabezan la defensa de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Previamente, otra de las defensas por las que adquirió notoriedad como abogado fue por el caso de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z-40.

Juan Manuel Delgado estudió la Licenciatura en Derecho, pero actualmente no se conoce en qué instituto de educación superior la cursó.

Juan Manuel Delgado es integrante de RPDM Abogados, una firma de Derecho Penal en México con más de 20 años de experiencia.

Como parte de RPDM Abogados, Juan Manuel Delgado ha encabezado casos de procedimientos penales y criminales de alta complejidad.

Los otros líderes de esta firma son los abogados Sergio Arturo Ramírez Muñoz, Juan Pablo Penilla y Hugo Florencio Medina López.

El abogado del Mayo Zambada, Juan Manuel Delgado, aseguró que no ha cobrado ni un peso por llevar la defensa del Mayo Zambada.

En entrevista con Adela Micha, Juan Manuel Delgado aseguró que lleva el caso del Mayo Zambada de manera “probono”, es decir, sin ningún pago de por medio.

El abogado indica que no le interesa cobrar por la defensa del capo, pues lo importante es el hecho histórico del caso del Mayo.

“Es un asunto que al día de hoy llevo probono. Por supuesto que no, no me interesa hacerlo. Es una colaboración que hago con Frank, de la misma forma que Frank ha hecho colaboraciones conmigo”

Juan Manuel Delgado. Abogado del Mayo Zambada