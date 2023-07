El nombre del piloto mexicano Carlos de los Santos ha salido ha relucir como un testigo del fenómeno ovni en nuestro país o UAP -fenómenos anómalos no identificados- como lo llaman en Estados Unidos.

Tras las afirmaciones de exmilitares con altas credenciales en seguridad y aviación sobre que el gobierno de Estados Unidos tiene restos de naves espaciales y seres no humanos, se ha recordado el caso más documentado en México y su protagonista Carlos de los Santos.

Pero ¿quién es este piloto de nombre Carlos de los Santos y qué pensó al ver tres ovnis en distintas partes del avión que manejaba el 3 de mayo de 1975?

Piloto mexicano tuvo encuentro con 3 ovnis en 1975 (especial)

¿Quién es Carlos de los Santos?

Carlos de los Santos Montiel es un expiloto aviador comercial que en 1975 tenía solo 20 años cuando tuvo una experiencia con objetos voladores no identificados (ovnis) a partir de la zona del Lago de Tequesquitengo, sobre Morelos y hasta el sur de la Ciudad de México (CDMX).

Carlos de los Santos joven (Especial )

También se sabe que trabajó como piloto de transporte aéreo para un gobierno, aunque no especifica cuál y si fue a nivel federal o estatal.

Aunque en últimas horas se han dado a conocer las grabaciones de ese día con los controladores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ,estas ya se habían mostrado en otros programas una década atrás y el piloto había dado entrevistas a diversos canales sobre el mismo hecho.

Piloto Carlos de los Santos pensó que iba a morir el día del encuentro con OVNI

En redes sociales se encuentra el caso tomado por Discovery Channel donde el propio Carlos de los Santos narró hace alrededor de cinco años lo que sucedió aquel día que le pasó por la mente que iba a morir y terminó llorando ante ese fenómeno desconocido.

“Siento la sensación y volteo y observo que sobre la superficie superior del ala venia un objeto y dije dios mío qué es esto, lo estoy viendo aquí cerca. En dos o tres segundos la misma sensación que tuve del lado derecho la tuve del lado izquierdo” Carlos de los Santos. Piloto

Además de los dos ovnis sobre las alas, otro más se posicionó debajo del fuselaje del avión Piper PA 24 Comanche que aparentemente dañó el tren de aterrizaje pero finalmente sí servía y pudo tocar suelo sin que muriera.

Tras los 18 minutos que los tres objetos acompañaron su viaje y tuvieron el control de la nave se fueron hacia la zona de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Carlos León piloteaba un avión para una empresa privada

El avión Piper PA 24 Comanche que piloteaba había sido fabricado en 1958 y él trabajaba para una empresa de tratamiento y potabilizadora de aguas, por esa razón había transportado un día antes a ingenieros desde la CDMX hasta Lázaro Cardenas, Michoacán.

Para dormir llegó a Zihuatanejo, Guerrero, y para hacer reparaciones y al día siguiente tomar la ruta hacia la CDMX pasando por el Lago de Tequesquitengo.

Carlos de los Santos, con 20 años, lloró y pensaba en sus padres

Ante ese suceso y con 20 años, dijo que estaba llorando muy nervioso no solo por no entender lo que había sucedido sino por su posible muerte ante la sospecha de que no funcionaba el tren de aterrizaje.

“Mi estado de animo era desastroso, porque estaba totalmente nervioso” Carlos de los Santos. Piloto

Los audios que actualmente circulan en medios de comunicación fueron presentados hace casi una década en el Canal 28 de Cadena Tres en el programa de revista La Sobremesa con Héctor Suárez Gomiz y Martha Figueroa.

Ese día el piloto también estuvo presente en la entrevista y mostraron versiones de los encargados del radar ese día en el AICM quienes vieron manchas en el mismo, confirmando la versión del piloto.

Carlos de los Santos afirma que no estaba alucinando

Carlos de los Santos negó que estuviera alucinando porque a esa edad no había tomado, fumado, era deportista y menos había consumido drogas, además de los dos controles que tenía por año.

Inmediatamente a los hechos le hicieron exámenes médicos que confirmaron que no había padecido alguna situación de salud.

Reciente a los hechos, recibió amenazas para no seguir hablando del tema unos “hombres de negro”.

Tanto las transcripciones y audios que fueron proporcionados por transparencia a medios de comunicación como una confirmación de los hechos, circulan desde hace años en videos y blogs de ovnis.