Quien será el nuevo magistrado del Poder Judicial, Eduardo Santillán, afirmó ser amigo de la 4T ante cuestionamiento sobre su afiliación en Morena.

“Yo no niego la cruz de mi parroquia”. Eduardo Santillán, magistrado del TFJA del nuevo Poder Judicial

Dicho comentario tuvo lugar durante su comparecencia ante el Senado, en especial en la reunión extraordinaria de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.

Posterior a ello, el Pleno del Senado ratificó a Eduardo Santillán como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aunque la reforma estipulaba que no se permitían militantes.

Durante su comparencia, Eduardo Santillán fue cuestionado por los senadores integrantes de las comisiones, con referencia a su militancia en Morena, lo cual confirmó y se dijo amigo de la Cuarta Transformación.

Al respecto, Eduardo Santillán, afirmó que no niega formar parte del proyecto de la 4T desde hace varios años; sin embargo, también resaltó que es más amigo de la justicia.

Eduardo Santillán aseguró en este sentido que es tiempo de que los principios de la 4T lleguen a la justicia y al TFJA, ya que la transformación no será suficiente si no llega a la justicia administrativa.

La pregunta fue señalada por el senador Rolando Zapata del PRI, quien mencionó a Eduardo Santillán su “importante carga política” de su carrera como se ve con anteriores cargos.

Por lo mismo, el priísta preguntó a Eduardo Santillán si milita en Morena, aunque también apuntó que el nuevo magistrado no tendría 8 años de experiencia en la materia jurídica.