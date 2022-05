El arqueólogo mexicano, Eduardo Matos Moctezuma, obtuvo el premio Princesa de Asturias 2022 de Ciencias Sociales, pero ¿quién es y cuál ha sido su trayectoria?

El miércoles 18 de mayo de 2022 se informó sobre el reconocimiento al arqueólogo y antropólogo mexicano, Eduardo Matos Moctezuma, en la comunidad de España.

Dicha distinción le otorgó un premio dotado con la cantidad en metálico de 50.000 euros y una escultura de Joan Miró.

Pero, ¿quién es Eduardo Matos Moctezuma?

Eduardo Matos Moctezuma nació el 11 de diciembre de 1940 en la Ciudad de México y a sus 81 años ha formado una gran trayectoria en las áreas de antropología y arqueología en México.

El capitalino es maestro en Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Una de sus aportaciones más significativas es la coordinación y fundación en 1978 del proyecto Templo Mayor, en el que se emprendieron las tareas de excavación arqueológica de este recinto sagrado de la antigua Tenochtitlan.

Igualmente participó en la reconstrucción de las civilizaciones de México y Mesoamérica en Tula y Teotihuacán.

Eduardo Matos Moctezuma es miembro honorario del Archeological Institute of America y ha publicado diversas obras sobre arqueología y antropología, entre ellas:

Eduardo Matos Moctezuma también ha sido condecorado con reconocimientos como:

Y el más reciente, Premio Princesa de Asturias 2022 de Ciencias Sociales.

Cada año, el Premio Princesa de Asturias 2022 de Ciencias Sociales busca distinguir la labor creadora y de investigación de diferentes disciplinas, entre ellas:

Este año, Eduardo Matos Moctezuma fue reconocido por su extraordinario rigor intelectual para reconstruir las civilizaciones de México y Mesoamérica, específicamente en sus obras de:

Durante el falló que lo hizo acreedor al galardón, el jurado expusó que sus obras constituyen páginas ejemplares del desarrollo científico de la arqueología y la relación de las culturas distintas, las ciencias sociales y las humanas con el pasado.

Luego de recibir el nombramiento, Eduardo Matos Moctezuma brindó un discurso en donde externó su orgullo y agradecimiento por recibir el premio.

“Este premio me llena de orgullo y me vienen a la memoria los nombres de mis maestros, que me formaron en el campo de la antropología y, en particular, de la arqueología”.

Eduardo Matos Moctezuma