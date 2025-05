César Román Mora, ex contralor de Hidalgo en el gobierno de Omar Fayad, fue detenido en Estados Unidos por agentes de Immigration and Custums Enforcement (ICE); aquí te decimos quién es el ex funcionario.

Luego de ser buscando por la Interpol, el miércoles 29 de mayo, César Román Mora fue detenido en Miami, Florida por su participación en la denominada ‘Estafa siniestra’.

Pese a haber ingresado a Estados Unidos de manera legal, las autoridades de dicho país ya no lo renovaron la visa con la que ingresó, por lo que fue detenido por problemas migratorios, pero:

¿Quién es César Román Mora?

¿Qué edad tiene César Román Mora?

¿Cuál es el signo zodiacal de César Román Mora?

¿Quién es la esposa de César Román Mora?

¿Quiénes son los hijos de César Román Mora?

¿Qué estudió César Román Mora?

¿Cuál es la trayectoria de César Román Mora?

¿Quién es César Román Mora?

César Román Mora fue titular de la Contraloría del estado de Hidalgo durante el gobierno de Omar Fayad; sin embargo, fue detenido el 28 de mayo por agente de ICE debido a su participación en la ‘Estafa siniestra’.

¿Qué edad tiene César Román Mora?

La edad de César Román Mora no forma parte de algún registro público, por lo que se trata de un dato privado.

¿Cuál es el signo zodiacal de César Román Mora?

El signo zodiacal de César Román Mora, así como su fecha exacta de nacimiento, son datos que se desconocen.

¿Quién es la esposa de César Román Mora?

El estado civil de César Román Mora tampoco es de caracter público.

¿Quiénes son los hijos de César Román Mora?

Este otro dato sobre César Román Mora tampoco ha sido revelado por el ex contralor de Hidalgo en el gobierno de Omar Fayad.

¿Qué estudió César Román Mora?

César Román Mora es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Cuál es la trayectoria de César Román Mora?

Además de haber sido contralor en el estado de Hidalgo, César Román Mora fue regidor en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de 2013 a 2015.

El funcionario también se desempeñó como secretario de Organización del Comité Directivo Estatal del PRI en Hidalgo, de 2016 a 2018.

César Román Mora, ex contralor de Hidalgo con Omar Fayad, fue detenido en Estados Unidos por la ‘Estafa siniestra’

El 28 de mayo, César Román Mora, ex contralor de Hidalgo con Omar Fayad, fue detenido en Estados Unidos por su participación en la ‘Estafa siniestra’.

Se trató de un caso en el que se simuló la compra de un software de vigilancia de obras con un valor de 12 millones de pesos; dicho software se pagó pero nunca se entregó.

Mediante un breve mensaje, Francisco Hasbur, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, informó que la embajada de Estados Unidos en México notificó al gobierno de Hidalgo sobre la detención del ex contralor.

En ese sentido, César Román Mora será deportado a México por el maxiproceso de la ‘Estafa siniestra’, la cual implicó un desvío de 522 millones de pesos de 13 municipios de Hidalgo.