Tras concretarse la ratificación de Omar Fayad Meneses como Embajador de México en Noruega, el senador Germán Martínez, del llamado Grupo Plural, lanzó un duro mensaje contra el exgobernador de Hidalgo y ofreció disculpas al país nórdico por el nombramiento.

En su intervención en el Pleno de la Cámara de Senadores, Germán Martínez extendió sus “más sentidas” disculpas por la ratificación de Omar Fayad ―que aclaró no va acompañado de sus votos― hacia el pueblo de Noruega, al reino de ese país, al rey Harold V, al primer ministro Jonas Gahr Støre y al Parlamento de Noruega.

Cabe recordar que Omar Fayad ocupa su nuevo cargo diplomático tras una designación directa por parte del presidente AMLO.

Omar Fayad truena contra Xóchitl Gálvez: “Ya supérame, nunca me has ganado una elección”

Germán Martínez calificó como una “desvergüenza” que Omar Fayad represente a México como Embajador en Noruega. En ese sentido, dijo que el nivel que se le está dando a Noruega, no se lo merece la población de ese país.

El legislador expanista y exmorenista señaló que cuando Fayad Meneses llegue a la capital de Noruega, lo hará con el reproche de “vergüenza” por un sector de los mexicanos que no están de acuerdo con su nombramiento.

“Los mexicanos somos mucho más que el servilismo que se está premiando”, remató.

Durante su comparecencia previa en el Senado, Omar Fayad reconoció que no tiene los méritos para ser Embajador de México en Noruega, tras haber sido propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por, supuestamente, no haber operado a favor de Carolina Viggiano, candidata del PRI, en las pasadas elecciones en Hidalgo.

El exgobernador hidalguense agradeció que otras personas, incluido AMLO, consideren que tiene la capacidad de ser nombrado embajador, pero él admitió que no tiene ningún mérito para serlo; sin embargo, aseguró que tiene experiencia de años como servidor público.

“La verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador. Ninguno. Gracias que me los han visto y a quien me los vea, pero en lo personal creo que tengo experiencia porque he trabajado por muchos años”

Omar Fayad