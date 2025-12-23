A unos días de terminar el 2025, la periodista Carmen Aristegui anunció durante su programa en vivo que dejará la conducción en CNN en Español tras más de 20 años de estar al aire.

“Este es un programa especial para mí, esta será mi última transmisión en vivo en esta cadena, después de muchos años [...] Me despido de este espacio”. Carmen Aristegui

Con su anuncio de despedida, la periodista Carmen Aristegui pone fin a sus dos décadas de trayectoria en CNN en Español, cuyo programa llamado Aristegui se estrenó oficialmente el 4 de julio de 2005.

Carmen Aristegui no dejará el periodismo con su salida de CNN en Español, pues adelantó que tiene la mirada puesta en nuevos proyectos para seguir llevando información a las audiencias.

“Seguiré ejerciendo el periodismo, seguiré trabajando para las audiencias y seguiré adelante con nuestra tarea”, dijo Carmen Aristegui en su última transmisión del 19 de diciembre de 2025.

Carmen Aristegu (Internet)

Durante su mensaje de despedida, la periodista también aprovechó para agradecer a CNN en Español por esos 20 años de trabajo, así como a sus compañeros y amigos, pero principalmente a los televidentes.

“Se cierra un ciclo aquí y lo que toca es dar gracias, gracias a CNN por todo este tiempo, gracias a mis compañeros y amigos de todos estos años… principalmente gracias a usted por ser la parte fundamental y razón de ser de nuestro trabajo, gracias, gracias, muchísimas gracias". Carmen Aristegui

Carmen Aristegui se dijo convencida de que los periodistas son necesarios para la democracia , aunque no brindó más detalles de su participación en otros medios o futuros proyectos.

Con su salida, Carmen Aristegui deja atrás algunos de los casos más recordados que cubrió durante su participación en CNN en Español, tales como:

Caso Ayotzinapa (2014)

La “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto (2014)

Caso Florence Cassez

Elecciones presidenciales en México