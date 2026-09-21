Blanche Petrich es una reconocida periodista mexicana cuyo trabajo se ha desempeñado mayoritariamente en el área de derechos humanos, movimientos sociales y periodismo internacional.

La periodista también se ha mostrado como una de las destacables para hablar sobre la literatura en México entorno a movimientos sociales, pero ¿qué más se sabe de Blanche Petrich? Te lo contamos con estos datos:

Quién es

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién es Blanche Petrich?

Blanche Petrich Moreno es una periodista mexicana nata de la Ciudad de México, que realiza coberturas sobre derechos humanos, periodismo internacional y movimientos sociales.

El trabajo de Blanche Petrich destaca por desempeñarse en La Jornada, medio que fundó cuando inició bajo el nombre de Unomásuno

La periodista ha logrado su renombre después de cubrir guerras civiles en Latinoamérica, además de haber hecho reportajes especiales en Sudamérica, Irak, Europa del Este, entre otras regiones.

El trabajo de Blanche Petrich ha sido destacado por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con el reconocimiento a su trayectoria en 2013.

Blanche Petrich, periodista. (Diego Simón Sánchez/Cuartoscuro / Diego Simón Sánchez)

Un detalle importante sobre la vida de Petrich es que por su familia materna, su bisabuelo también era periodista y fundador del medio Revista de Yucatán, cuyo nombre era Delio Moreno Cantón.

Dentro de la información sobre su vida personal, se conoce que la madre de la periodista era de Yucatán, mientras que tiene ascendencia Suiza y Checoslovaquia.

Asimismo, es una de las principales integrantes en mesas de diálogo sobre libros de movimientos sociales como ha sido Mujeres de Arena, La Fosa del Agua, Ayotzinapa Horas Eternas, entre otros.

¿Qué edad tiene Blanche Petrich?

Blanche Petrich tiene 73 años de edad, pues nació un 30 de diciembre de 1952.

¿Quién es el esposo de Blanche Petrich?

Se desconoce quién es el esposo de Blanche Petrich.

¿Qué signo zodiacal es Blanche Petrich?

Blanche Petrich es del signo zodiacal de Capricornio, pues nació un 30 de diciembre.

Blanche Petrich, periodista. (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

¿Cuántos hijos tiene Blanche Petrich?

Blanche Petrich tiene dos hijas cuyo nombre son Dominic Petrich y Renee Petrich.

¿Qué estudió Blanche Petrich?

Blanche Petrich estudió periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García en la CDMX.

La periodista también estudió el diplomado en Periodismo Internacional en la University of Southern California y el Colegio de México.

Blanche Petrich también habla inglés y francés.

¿En qué ha trabajado Blanche Petrich?

Blanche Petrich es fundadora de La Jornada, además de trabajar como periodista y reportera de derechos humanos, movimientos sociales y periodismo internacional en ese mismo medio.

Por su trayectoria en el periodismo, Blanche Petrich también ha participado en entrevista de radio, televisión, así como colaborado en medios como La Opinión de Los Ángeles, El Día, entre otros.

Blanche Petrich, periodista. (Isaac Esquivel/Cuartoscuro / Isaac Esquivel Monroy)

Blanche Petrich también ha fungido como maestra en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, en la materia de Periodismo Político.

Asimismo, Blanche Petrich ha escrito estos libros: