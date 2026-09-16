Leona Vicario fue una periodista e insurgente mexicana que participó activamente en la lucha por la Independencia de México.

Además de colaborar con publicaciones insurgentes, utilizó sus recursos y contactos para transmitir información a los independentistas, por lo que es reconocida como una de las mujeres fundamentales de la historia nacional.

¿Quién fue Leona Vicario?

María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador nació en la Ciudad de México en 1789.

Perteneció a una familia con una posición económica que le permitió recibir una educación poco habitual para las mujeres de su época.

Durante la Independencia formó parte de Los Guadalupes, red que apoyaba a los insurgentes con información y recursos.

También fue perseguida y encarcelada por sus actividades a favor del movimiento.

Leona Vicario (Especial)

¿Cuántos años tenía Leona Vicario cuando murió?

Leona Vicario tenía 53 años cuando murió. Nació el 10 de abril de 1789 en la Ciudad de México y falleció el 21 de agosto de 1842.

¿Quién fue el esposo de Leona Vicario?

El esposo de Leona Vicario fue Andrés Quintana Roo, abogado, escritor y también participante de la lucha independentista.

Durante los años de persecución, ambos vivieron en la clandestinidad y enfrentaron distintos episodios de persecución por parte de las autoridades virreinales.

¿Quiénes fueron los hijos de Leona Vicario?

Leona Vicario y Andrés Quintana Roo tuvieron dos hijas. La primera nació en 1817, durante los años en que la pareja permanecía huyendo de las autoridades.

Madre e hija fueron apresadas poco después del nacimiento.

¿Qué estudió Leona Vicario?

Leona Vicario estudió Bellas Artes y Ciencias, además de recibir una formación amplia en literatura, lectura y escritura.

¿En qué periódicos escribió Leona Vicario?

Leona Vicario colaboró en publicaciones vinculadas con el movimiento insurgente, entre ellas:

El Ilustrador Americano

Semanario Patriótico Americano

Posteriormente también participó en El Federalista, periódico que fundó junto con Andrés Quintana Roo en 1831.

Su trabajo periodístico estuvo relacionado con la difusión de información política y militar y con la defensa de las ideas independentistas.